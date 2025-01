Mentre è in corso la mostra ‘Beyond Alien’, una maratona cinematografica omaggia il visionario creatore dello xenomorfo H.R. Giger.

Venerdì 10 gennaio 2025, a partire dalle ore 16, il Cinema Massimo di Torino si trasforma in un tempio per i fan di Alien e di H.R. Giger, visionario artista svizzero che ha dato vita all’iconico xenomorfo e all’universo biomeccanico della saga.

In occasione della mostra Beyond Alien: H.R. Giger (qui il nostro articolo), ospitata al Mastio della Cittadella fino al 16 febbraio 2025, gli appassionati potranno immergersi in una maratona cinematografica che celebra il contributo artistico di Giger alla saga di Alien. Verranno proiettati tre capitoli della serie, rigorosamente in lingua originale con sottotitoli in italiano:

Ore 16:00 – Alien – Director’s Cut (Ridley Scott, 1979)

– Alien – Director’s Cut (Ridley Scott, 1979) Ore 18:15 – Alien³ (David Fincher, 1992)

– Alien³ (David Fincher, 1992) Ore 20:30 – Alien – La clonazione (Jean-Pierre Jeunet, 1997)

Foto da Ufficio Stampa

Oltre lo schermo: l’arte di H.R. Giger

La maratona si inserisce tra gli eventi collaterali della retrospettiva Beyond Alien: H.R. Giger, che presenta oltre settanta opere originali del maestro, tra dipinti, sculture, disegni, oggetti di design e video. Il tutto, proveniente dal Museo H.R. Giger di Gruyères, diretto dalla vedova Carmen Giger.

Realizzata da Navigare s.r.l. in coproduzione con Glocal Project e ONO Arte, e con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Torino, la mostra esplora il genio poliedrico di Giger attraverso diverse sezioni. Tra queste, la sua influenza sulla musica, il surrealismo, l’orrore cosmico e, naturalmente, il cinema.

Conosciuto principalmente per il suo lavoro su Alien, Giger ha plasmato un immaginario unico e inquietante, caratterizzato da un’estetica biomeccanica che ha ridefinito i canoni dell’horror e della fantascienza contemporanei.

Informazioni pratiche

Cinema Massimo – Via G. Verdi 18, Torino

Data: Venerdì 10 gennaio 2025

Venerdì 10 gennaio 2025 Orario: A partire dalle ore 16

A partire dalle ore 16 Programma film: Alien – Director’s Cut (116 min) Alien³ (114 min) Alien – La clonazione (109 min)



Foto da Ufficio Stampa

Mostra Beyond Alien: H.R. Giger

Luogo: Mastio della Cittadella, Torino

Mastio della Cittadella, Torino Durata: Fino al 16 febbraio 2025

Per i visitatori della mostra, il biglietto della maratona cinematografica garantirà un ingresso ridotto a 10 euro.

