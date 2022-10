‘One Piece Film: RED’, il secondo trailer dell’atteso film basato sul manga

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, diffonde il secondo trailer di 'One Piece Film: RED', diretto da Goro Taniguchi.

Anime Factory ha diffuso il secondo trailer di One Piece Film: RED, l’attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda. Il trailer è stato presentato in anteprima alla XXIX edizione di Romics, Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. Il film uscirà il prossimo 1° dicembre nelle sale cinematografiche, e sarà in sala in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale.

In questo esplosivo secondo trailer vediamo qualcosa in più sul rapporto tra Uta e Shanks e sul loro passato. Spazio inoltre ai combattimenti e alle coloratissime ambientazioni del film, sempre accompagnate dall’emozionante musica della star nipponica Ado.

In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo con un imperdibile film. Per la prima volta, c’è un profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda.

One Piece Film: RED è inoltre il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado). E vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, nonché il padre del nuovo personaggio Uta.