Dal San Diego Comic-Con le novità Marvel Studios, tra film e serie su Disney+

Marvel Studios ha annunciato i progetti in cantiere per il prossimo biennio, tra titoli per il cinema e serie in arrivo su Disney+. Ecco gli highlights.

Direttamente dal palco del San Diego Comic-Con arrivano le ultime novità del mondo Marvel, con l’annuncio dei prossimi lavori in uscita. Ad annunciare i prossimi titoli è stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che ha ufficializzato i nuovi capitoli della saga di Avengers. Si parte con Fantastic Four, nelle sale americane l’8 novembre 2024, che apre la strada ad Avengers: The Kang Dynasty atteso per il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars, nelle sale USA il 7 novembre 2025

Ma prima di tali date, per fortuna, i fan potranno godere di una serie di altre produzioni che sicuramente ne hanno già acceso la curiosità. Nelle prossime settimane, infatti, è in arrivo esclusivamente su Disney+ She-Hulk: Attorney at Law, disponibile dal 17 agosto. Protagoniste della serie comedy in nove episodi sono Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga e Jameela Jamil guidate alla regia da Kat Coiro e Anu Valia. Nel cast anche numerosi veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo e Tim Roth.

Angela Bassett as Ramonda in Marvel Studios’ Black Panther: Wakanda Forever. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

Grande attesa anche per il film Black Panther: Wakanda Forever che nelle sale italiane sarà proiettato dal 9 novembre. Accolto con entusiasmo, vede alla regia Ryan Coogler mentre nel cast figurano, tra gli altri, Mabel Cadena, Michaela Cole, Winston Duke e Danai Gurira.

I titoli del 2023 e 2024

Quindi, Feige ha snocciolato una serie di gustose novità per il prossimo anno, a partire dalla pellicola Ant-Man and The Wasp: Quantumania (dal 15 febbraio 2023). La regia è affidata a Peyton Reed e nel cast spiccano le star Michael Douglas, Michelle Pfiffer, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors e Kathryn Newton. E ancora, per la primavera Disney+ annuncia la serie crossover Secret Invasion con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli di Talos, già incontrati in Captain Marvel. A loro si aggiungono Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, e Olivia Colman.

E ancora, Guardiani della Galassia Vol. 3 del regista James Gunn arriverà il 3 maggio 2023 nelle sale italiane. Protagonisti Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter, Maria Bakalova e Chukwudi Iwuji che ha rivelato ai fan entusiasti che nel film interpreterà High Evolutionary (Alto Evoluzionario).

Tra gli altri dettagli emersi circa l’offerta Disney+ per il 2023, la produzione di Echo, la seconda stagione di Loki (entrambi in uscita nella prossima estate), Ironheart (autunno) e Agatha: Coven of Chaos (inverno 2023). Tra le uscite sul grande schermo, invece, annunciati The Marvels, diretto da Nia DaCosta, che arriverà nelle sale americane il 28 luglio 2023, e Blade, le cui riprese inizieranno a ottobre e la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 3 novembre 2023.



Infine, Kevin Feige ha presentato per la prima volta un trio di progetti che debutteranno nel 2024 e che hanno ottenuto una risposta entusiasmante da parte dei fan. Si tratta di Captain America: New World Order – nelle sale americane il 3 maggio 2024 – e la serie Daredevil: Born Again – diciotto episodi con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio in streaming su Disney+ nella primavera 2024. Infine, Thunderbolts, con un nuovo gruppo di eroi, nelle sale americane il 26 luglio 2024.

