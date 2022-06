‘Zombies 3’, per J-Ax un cameo al doppiaggio del nuovo film Disney

Il 15 luglio debutta solo in streaming su Disney+ il terzo capitolo della saga ‘Zombies’ che ha coinvolto al doppiaggio italiano anche J-Ax.

In arrivo solo sulla piattaforma streaming di casa Disney, Zombies 3 è il nuovo capitolo della saga dell’apprezzatissimo franchise musicale. E in attesa del lancio, previsto per il 15 luglio, Disney+ ha svelato alcuni dettagli compreso il trailer ufficiale e una delle voci italiane. Si tratta di J-Ax, che presta la propria voce per uno speciale cameo nel ruolo di un annunciatore.

“Grazie a mio figlio di 5 anni, ho visto per mesi i primi due capitoli di Zombies e ascoltato le colonne sonore di quei film”, ha raccontato J-Ax. “A un certo punto mi sono reso conto che le canzoni spaccavano e i ragazzi erano davvero bravi, allora ho cominciato ad ascoltarle e cantarle anche da solo”.

“Quando ho saputo che sarebbe uscito Zombies 3, ho fatto di tutto per farne parte e poter diventare l’eroe di mio figlio”, continua Aleotti. “Quindi sono felicissimo di prestare la mia voce in questo nuovo capitolo”.

E il rapper conclude: “Non vedo l’ora di vederlo, imparare a memoria tutte le nuove canzoni e magari avere anche un’influenza musicale che non mi sarei mai aspettato nella mia vita”. A impreziosire la storia è una colonna sonora (in digitale dal 15 luglio) con otto brani inediti e passi di danza innovativi che riecheggiano trend contemporanei.

Foto da Ufficio Stampa DisneyPlus Foto da Ufficio Stampa DisneyPlus

Fra le tracce spiccano Alien Invasion che apre le danze con un’atmosfera sci-fi, mentre le nuove canzoni di Zed e Addison, riflettono la crescita e il cambiamento dei loro personaggi. Non manca , poi, una terza interpretazione del duetto di successo Someday e un pezzo tagliente e ricco di suspense come Come On Out che supporta l’inseguimento degli alieni da parte dei lupi mannari.

LEGGI ANCHE : – Taylor Swift pubblica ‘Carolina’, dalla colonna sonora di ‘Where the Crawdads Sing’

La trama di ‘Zombies 3’

Zombies 3 vede protagonisti Milo Manheim nei panni dello zombie Zed e Meg Donnelly in quelli della cheerleader Addison. I due personaggi iniziano l’ultimo anno alla Seabrook High, nella città che è diventata un rifugio sicuro per mostri e umani. Zed è in attesa di una borsa di studio sportiva che lo renderà il primo zombie a frequentare il college, mentre Addison si sta preparando per il primo national cheer-off di Seabrook. All’improvviso, però, degli extraterrestri arriveranno a Seabrook, provocando tutt’altro che una competizione amichevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial)

Il film è interpretato anche da Chandler Kinney nel ruolo di Willa, Ariel Martin in quello di Wynter, Pearce Joza nei panni di Wyatt, Carla Jeffery in quelli di Bree; Trevor Tordjman interpreta Bucky, Kylee Russell è Eliza, Terry Hu veste i panni di A-spen, Matt Cornett è A-lan, Kyra Tantao è A-li, James Godfrey interpreta Bonzo e Kingston Foster è Zoey. RuPaul Charles si aggiunge al cast come voce di “Nave Madre”.

Zombies 3 è un film originale Disney+ targato Disney Branded Television, diretto da Paul Hoen, da una sceneggiatura di David Light e Joseph Raso. Hoen, Light, Raso e Suzanne Farwell sono i produttori esecutivi.

Foto da Ufficio Stampa DisneyPlus