La ‘Marvel Multiverse Experience’ conquista tutti, a Milano fino all’8 maggio

Successo al box office e non solo: in occasione dell’uscita nelle sale del nuovo film Marvel Studios, a Milano si può entrare nel multiverso di Doctor Strange.

La prima giornata di programmazione nelle sale ha fatto volare il nuovo film Marvel Studios in vetta al box office. Con un incasso di oltre 2 milioni di euro, infatti, Doctor Strange nel Multiverso della Follia si posiziona in Italia come miglior opening del 2022. Ed è il secondo miglior opening di maggio di tutti i tempi. Un record che Walt Disney Company ha accolto con entusiasmo e orgoglio.

“Il risultato ottenuto da questo titolo attesissimo dai fan di tutto il mondo testimonia come il Marvel Cinematic Universe continui a sorprendere e appassionare il pubblico italiano, e non solo”. Commenta Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece.

Ma l’appuntamento al cinema non è l’unico per i fan della pellicola diretta da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Dopo l’anteprima dedicata ai volti noti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web, a Milano ha aperto i battenti la ‘Marvel Multiverse Experience’ (partecipazione gratuita su prenotazione). Fino a domenica 8 maggio, infatti, presso la Torneria Tortona in via Tortona 31, si può vivere un percorso immersivo della durata di mezz’ora attraverso stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange.

Foto da Ufficio Stampa Marvel

Tra i vip che si sono fatti immortalare negli ambienti più iconici del film ci sono stati Khaby Lame, Fabio Rovazzi, Manuelito “Hell Raton”, Benjamin Mascolo, Alvise Rigo. E ancora: Riki, Mondo Marcio, Eleonora Gaggero, Andrea Damante, Ludovica Bizzaglia, Soleil Sorge, Cosmary Fasanelli, Favij, Leonardo Decarli e Luciano Spinelli.

Come partecipare alla ‘Marvel Multiverse Experience’

L’accesso alla ‘Marvel Multiverse Experience’ è gratuito e consentito solo previa prenotazione a questo link, fino ad esaurimento posti. Di seguito gli orari:

Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 maggio – Dalle 14:00 alle 20:00

Sabato 7 maggio – Dalle 10:00 alle 22:00

Domenica 8 maggio – Dalle 10:00 alle 19:00

La ‘Marvel Multiverse Experience’ (partner ufficiali Xiaomi e Pasta Garofalo) è arricchita dalla presenza di corner interattivi e fotografici dedicati al mondo Marvel dei licenziatari Disney oltre a quelli diDisney+eDisneyland Paris. A partire dal l’ingresso, impreziosito dall’opera originale realizzata da Jacopo Camagni, disegnatore italiano per Marvel, che con Panini Comics ha dato vita a un’esperienza di live painting dedicata all’uscita del film.

I visitatori possono scoprire, vedere i prodotti più iconici della linea Marvel Legends ed entrare nel multiverso Hasbro FAN, dimensione in 2D tra vita reale e “cartonizzata”. Il gioco di design tra dimensione 2D ed elementi in 3D fa da cornice a repliche premium in scala 1:1 con il quale impersonare realmente il proprio Super Eroe Marvel preferito.

Tra le installazioni, anche la room immersiva Marvel x Pandora, che permette agli ospiti anche di scoprire il super eroe che più li rappresenta testando il filtro Instagram in realtà aumentata disponibile sul profilo @theofficialpandora.

Foto da Ufficio Stampa Marvel