Romaeuropa Festival: parte la XXXVII edizione

Oltre 80 spettacoli e 155 repliche che dall'8 settembre al 20 novembre animeranno 18 spazi della capitale. L'inaugurazione è affidata all'ICK Dans Amsterdam diretta da Emilio Greco e Pieter C. Scholten, che en plein air nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone presenterà l'8 e il 9 settembre il suo evento/manifesto We Want It All.

L’inaugurazione è affidata all’ICK Dans Amsterdam diretta da Emio Greco e Pieter C. Scholten, che en plein air nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone presenterà l’8 e il 9 settembre il suo evento/manifesto We Want It All. Selezionando 11 finali dalle loro circa 60 creazioni presentate tra il 1995 e il 2020, il duo italo-olandese, premiato con il golden Swan, la massima onorificenza per la danza in Olanda, costruisce un percorso coreografico in cui ogni finale è una finestra aperta verso un nuovo inizio, la rappresentazione di qualcosa che deve ancora arrivare, come interroga il sottotitolo stesso dello spettacolo: Is this the end?15 corpi ribelli in scena decostruiscono finali per accoglierne di nuovi e inaspettati in una dimensione in cui il tempo oscilla tra evocazione e immaginazione, mentre il corpo vive sospeso tra passato e futuro, malinconia e utopia, infanzia ed età adulta, innocenza e colpa. Da Bach a Marilyn Manson passando per la chanson francese, i coreografi mescolano atmosfere rock e pop, virtuosismo e classicità, corpi in rivolta e musiche iconiche mentre l’eroico verso di Freddie Mercury «I want it all» si trasforma, in un urlo collettivo di fronte alle crepe del presente: «vogliamo tutto e lo vogliamo adesso!».Greco e Scholten rileggono i finali delle proprie creazioni aprendoli a nuovi significati per fonderli e contaminarli, tracciando un’alternativa possibile tra riportare il passato nel presente ed evocare ciò che deve ancora arrivare. È nel moto perpetuo tra back to the future e the future is back che, al fianco dei danzatori della compagnia, si inseriscono i corpi dei giovani perfomer della junior company ICK Next a rappresentare ciò che sarà, ad affermare speranza, proporre nuove opportunità. Dominata dall’infuocata bandiera bianca al centro della scena, la creazione dei due coreografi è una vera e propria festa per recuperare quello spazio collettivo verso cui catalizzare tutte le energie necessarie per dominare il futuro. Aderendo al progetto Lazio Youth Card della Regione Lazio, Romaeuropa Festival festeggia l’inaugurazione della sua trentasettesima edizione e questo slancio verso il futuro offrendo a 200 ragazze e ragazzi la possibilità di assistere gratuitamente a We Want It All e ad altri eventi del festival. La settimana inaugurale del festival procede in Cavea nel segno della musica e della danza internazionale. Non solo l’unica data italiana del tour europeo del pluripremiato compositore e produttore islandese Ólafur Arnalds, che il 10 settembre (in corealizzazione con Spring Attitude Festival) presenterà il suo ultimo album Some Kind of Peace, ma anche un doppio appuntamento di dialogo tra composizione coreografica e minimalismo musicale firmato da due giganti della danza internazionale come Anne Teresa De Keersmaeker e Sasha Waltz. Con Drumming di Steve Reich eseguito dal vivo dall’ensemble Ictus (13 e 14 settembre) si confronta infatti la coreografa fiamminga De Keersmaeker mentre il 17 e il 18 settembre la tedesca Waltz impegna la sua compagnia nel dialogo con In C di Terry Riley eseguito dal vivo da 12 musicisti dell’Ensemble Casella del conservatorio “A. Casella” de L’ Aquila sotto la guida del Maestro concertatore Oscar Pizzo. Due appuntamenti presentati grazie al supporto di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, il progetto attraverso il quale la celebre Maison sostiene artiste, artisti ed istituzioni nella diffusione del patrimonio coreografico, di cui fa parte anche la nuova pièce del coreografo francese Noé Soulier, Passages, che, in un’opera site-specific itinerante (dal 23 al 25 settembre a Villa Medici), si confronta con le meravigliose architetture e la storia dell’Accademia di Francia a Roma. E questo è solo l’inizio di un lungo percorso che interesserà tutte le espressioni artistiche sino al 20 novembre coinvolgendo gli spettatori in esperienze uniche ed indimenticabili. Quest’ultima una certezza assoluta che il programma della manifestazione (qui di seguito riportato) chiaramente lascia trasparire

Romeuropa Festival 2022

8 settembre – 20 novembre

8 e 9 settembre | h 21

Opening REF 2022 – Prima Nazionale

ICK Dans Amsterdam / Emio Greco – Pieter C. Scholten

We Want It All

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Cavea

10 settembre | h 21

In corealizzazione con Spring Attitude Festival / Unica data italiana

Ólafur Arnalds

Some kind of peace

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Cavea

13 e 14 settembre |h 21

Prima Nazionale

Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas & Ictus

Drumming Live

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Cavea

14 – 18 settembre

Festival Film Villa Médicis

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

17 e 18 settembre | h 21

Prima Nazionale

Sasha Waltz & Guests / Terry Riley / Ensemble Casella

In C

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Cavea

20 settembre | h 20

Le Parole delle canzoni a cura di Treccani

Laila Al Habash + Nadia Terranova

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici – Terrazza del Bosco

21 settembre | h 20

Le Parole delle canzoni a cura di Treccani

Danno + Zerocalcare

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici – Terrazza del Bosco

21 – 25 settembre | h 21, sabato h 19, domenica h 17

Prima Nazionale

James Thierrée

Room

Teatro Argentina

22 – 24 settembre | h 21, sabato h 19

Prima Nazionale

Radouan Mriziga / Dorothée Munyaneza

Akal

Mattatoio

23 – 25 settembre | h 18

Dance Reflections by Van Cleef & Arpels presenta in Prima Nazionale

Noé Soulier

Passages

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

23 settembre | h 20

Le Parole delle canzoni a cura di Treccani

Tutti Fenomeni + Veronica Raimo

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici – Terrazza del Bosco

24 e 25 settembre | h 21

Digitalive

Prima Nazionale

Choi Ka Fai

Yishun is burning

24 settembre | h 20

Le Parole delle canzoni a cura di Treccani

Giovanni Truppi + Giulia Caminito

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici – Terrazza del Bosco

25 settembre | h 17

Prima Nazionale

Heiner Goebbels, David Bennent, Ensemble Modern

Liberté d’action

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Petrassi

26 settembre | h 21

Boarding Pass Plus 2021/2022

Bartolini/Baronio

6900km_Esercizi sull’abitare #3

Mattatoio

26 settembre | h 18

Digitalive

Presentazione del libro a cura di Gaia Riposati e Massimo Di Leo

Il Permorming Media – Un Futuro remoto di Carlo Infante

Teatro Argentina

27 settembre | h 21

Prima Nazionale

Claudio Monteverdi / Benjamin Abel Meirhaeghe / Doon Kanda

Madrigals – Every lover is a warrior

Teatro Argentina

28 e 29 settembre | h 21

Prima Nazionale

Jan Martens – Grip / Dance On Ensemble

Any Attempt Will End In Crushed Bodies And Shattered Bones

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Petrassi

29 e 30 settembre | h 21

Prima Nazionale

NT Gent / Milo Rau

Grief & Beauty

Teatro Argentina

30 settembre – 2 ottobre | orari vari

Kids & Families

Consorzio Balsamico

Questi pochi centimetri di terra

Mattatoio

30 settembre – 2 ottobre | orari vari

Kids & Families

Dadodans

KLaNK

Mattatoio

30 settembre – 2 ottobre | orari vari

Kids & Families

Compagnia 4×4

Erisilia

Mattatoio

1 e 2 ottobre | h 21, domenica h 17

Prima Nazionale

Maud Le Pladec

Twenty-seven perspectives

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Petrassi

2 ottobre | h 17

In collaborazione con La Sapienza – Università di Roma / Archivio Storico Audiovisivo del Centro Teatro Ateneo

Presentazione del libro a cura di Ferruccio Marotti prof. Emerito della Sapienza Università di Roma

Il silenzio dell’attore e la Phonè Carmelo Bene e Vittorio Gassman

Teatro Argentina

4 ottobre | h 21

Prima Nazionale

Lagartijas Tiradas al Sol

Làzaro

Mattatoio

5 e 6 ottobre | h 21

Prima Nazionale coproduzione REF

La Veronal

Opening Night

Teatro Argentina

6 ottobre | h 19

Prima Nazionale

Lagartijas Tiradas al Sol

Tiburón

Mattatoio

6 ottobre | h 21

In corealizzazione con Fondazione Musica per Roma

Katia e Marielle Labéque, Bryce Dessner, David Chalmin

Dream House Quartet

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Sinopoli

Dal 6 ottobre al 6 novembre

In collaborazione con VRE Fest

Digitalive

Auriea Harvey

AR Sculptures

Mattatoio

8 ottobre | h 21

LineUp!

Live di LaHasna

Mattatoio

8 ottobre | h 22

LineUp!

Live di Nava

Mattatoio

9 ottobre | h 21

LineUp!

LNDFK

Kuni

Mattatoio

9 ottobre | h 22

LineUp!

Live di Joan Thiele

Mattatoio

10 ottobre | h 19

Waiting For Coming Out Day, in collaborazione con Gay Center

LineUp!

Pietro Turano

Eclissi Talk

Mattatoio

10 ottobre | h 21

LineUp!

Elasi

XXL Tour 2022

11 – 15 ottobre | h 20, sabato ore 19

Prima Nazionale

Berliner Ensemble / Barrie Kosky

L’Opera da tre soldi

Teatro Argentina

14 – 16 ottobre | orari vari

Kids & Families

Zonzo Compagnie

Thelonious

Mattatoio

16 ottobre | h 17

Fabrizio Ottaviucci / Morton Feldman / Cornelius Cardew

Treatise part. 5 / Palais de Mari

Mattatoio

18 – 20 ottobre | h 21

Prima Nazionale coproduzione REF

Valentino Villa, Monica Piseddu, Claudine Galea

Au Bord

Teatro Vascello

19 e 20 ottobre | h 21.30, giovedì h 20

Prima Nazionale coproduzione REF

Anni Luce

Babilonia Teatri / Nicolò Sordo / Filippo Quezel

OK BOOMER – Anch’io sono uno stronzo

Mattatoio

19 e 20 ottobre | h 20, giovedì h 21.30

Prima Nazionale coproduzione REF

Anni Luce

Giulia Odetto

Il mio corpo è come un monte

Mattatoio

19 – 23 ottobre | orari vari

Kids & Families

Compagnia Finzi Pasca

Bianco su Bianco

Teatro Vittoria

22 e 23 ottobre | h 21, domenica h 17

Renato Sarti

Ottobre 22

Teatro Vascello

22 e 23 ottobre

Anni Luce Powered by REF

Elena Bastogi

senza titolo (mâcher ses mots)

Mattatoio

22 e 23 ottobre

Anni Luce Powered by REF

Greta Tommesani

CA-NI-CI-NI-CA

Mattatoio

22 e 23 ottobre

Anni Luce Powered by REF

Matrice Teatro

Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici

Mattatoio

26 ottobre | h 21

Prima Nazionale

Dancing Days

Soa Ratsifandrihana

Gr oo ve

Mattatoio

26 ottobre | h 19.30

Prima Nazionale

Dancing Days

Leïla Ka

Pode Ser, C’est toi qu’on adore, Se Faire la belle

Mattatoio

28 e 29 ottobre | h 21

Prima Nazionale

François Sarhan, William Kentridge, Ictus Ensemble

O Sentimental Machine

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Petrassi

28 ottobre | h 19.30

Aerowaves Twenty’22

Dancing Days

Philippe Kratz

Open Drift

Mattatoio

28 ottobre | h 19.30

Prima Nazionale / Aerowaves Twenty’22

Dancing Days

Andreas Hannes

Warping Souls

Mattatoio

28 ottobre | h 21

Prima Nazionale coproduzione REF

Dancing Days

Stefania Tansini

My Body Trio

Mattatoio

29 ottobre | h 21

Prima Nazionale / Aerowaves Twenty’22

Dancing Days

Cassiel Gaube

Soirée d’etudes

Mattatoio

30 ottobre | h 17

Prima Nazionale / Vincitori DNAppunti Coreografici 2021

Dancing Days

Jari Boldrini e Giulio Petrucci

Pas de deux

Mattatoio

30 ottobre | h 18

Dancing Days

DNAppunti Coreografici 2022 presentazione dei progetti del bando 2022

Mattatoio

30 ottobre | h 17

Prima Nazionale in corealizzazione con Musica per Roma

Ryoji Ikeda

Music for percussion

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Petrassi

1° novembre | h 19

Prima Nazionale

Pianohoolingan

Missa sine verbis

Mattatoio

1° novembre | h 21

World Premiere

Digitalive

Alex Braga

Spleen Machine Live

Mattatoio

2 e 3 novembre | h 21

In corealizzazione con MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo a Roma

Rabih Mroué

Riding on a cloud

MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo a Roma / Sala Scarpa

3 – 6 novembre | orari vari

Prima Nazionale in corealizzazione con Teatro di Roma

Alexander Zeldin

Faith, Hope and Charity

Teatro Argentina

4 novembre | h 21

Digitalive

Sofia Crespo and Entangled Others Studio w/ Robertina Šebjanič

AquA(l)formings – Interweaving the Subaqueous

Mattatoio

4 e 5 novembre |h 21

In corealizzazione con Teatro Biblioteca Quarticciolo

Dancing Days

IVONA / Pablo Girolami

T.R.I.P.O.F.O.B.I.A JOSE PASQUAL

Teatro Biblioteca Quarticciolo

4 e 5 novembre |h 20

In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Vivo d’arte

Mattatoio

5 e 6 novembre | h 21, domenica h 17

Prima Nazionale

Robyn Orlin – Moving Into Dance

We wear our wheels with pride and slap your streets with color…

Teatro Vascello

5 novembre | h 21

Digitalive

Franz Rosati

DISTANTIA

Mattatoio

5 novembre

Digitalive

Salvatore Iaconesi / Oriana Persico

ARNA l’Archivio dei Rituali del Nuovo Abitare

Mattatoio

5 e 6 novembre

Digitalive

ADV Gathering – Arti Digitali dal Vivo

Mattatoio

5 e 6 novembre

Digitalive

Kamilia Kard

Residenze Digitali

Online

6 novembre | h 20

In collaborazione con RE:Humanism

Digitalive

Libby Heaney

Cascade

Mattatoio

8 e 9 novembre | orari vari

Anni Luce

Situazione Drammatica

Mattatoio

9 novembre | h 21

Prima Nazionale

New European Ensemble / Mihkel Kerem / Edward Snowden / Marco Quaglia

1984

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Teatro Studio Borgna

9 e 10 novembre | h 18

Prima restituzione pubblica

Wunderbaum

Il disperato

Mattatoio

10 – 13 novembre | orari vari

Enzo Cosimi

Glitter in my tears – Agamennone

Teatro India

10 – 13 novembre | h 22, domenica h 20

Prima Nazionale

Enzo Cosimi

Le lacrime dell’Eroe. Istallazione performativa sulle Eumenidi

Teatro India

10 – 12 novembre

Prima Nazionale coproduzione REF

Jefta van Dinther / Cullberg

On Earth I’m Done (Mountains / Islands)

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Petrassi

11 – 13 novembre | h 20, domenica h 17

Prima Nazionale

Caroline Guiela Nguyen

FRATERNITÉ – Conte fantastique

Teatro Vascello

11 – 13 novembre | h 20.30, domenica 18.30

Enzo Cosimi

Coefore Rock&Roll

Teatro India

12 e 13 novembre | sabato h 21, domenica h 17

Prima Assoluta coproduzione REF

Martina Badiluzzi

Penelope

Mattatoio

15 novembre | h 21

Prima Nazionale

Paola Prestini / Jeffrey Zeigler

Houses of Zodiac

Mattatoio

16 novembre | h 21

Prima Nazionale

Hanna Hartman / Daphne Narvaez

UNDERCOVER

Mattatoio

17 – 19 novembre

Prima Nazionale coproduzione REF

Bruno Beltrão / Grupo de Rua de Niterói

Nuova creazione

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Petrassi

18 e 19 novembre | h 21

Prima Nazionale

Paola Di Mitri

Vita Amore Morte e Rivoluzione

18 – 20 novembre | orari vari

Kids & Families

Factory Compagnia Transadriatica

Hamelin

Mattatoio

19 novembre | h 19

In corealizzazione con Fondazione Musica per Roma

Iannis Xenakis / PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble / Tonino Battista

Omaggio a Iannis Xenakis

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Teatro Studio Borgna

20 novembre | h 17

Prima Nazionale in corealizzazione con Fondazione Musica per Roma

Philip Glass / Ictus Ensemble / Collegium Vocale Gent / Suzanne Vega

Einstein On The Beach

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Santa Cecilia

