‘Uncharted’, disponibile una scena dal film

Sarà al cinema dal 17 febbraio 'Uncharted', il film basato sull'omonima e celebre saga videoludica. Intanto spunta online una scena esclusiva.

Arriverà nelle sale il 17 febbraio Uncharted, il film diretto da Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas. Una pellicola attesissima, soprattutto dai fan della celebre e omonima saga videoludica che prenderà vita per la prima volta sullo schermo.

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il film è infatti basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted. Il giovane e furbo Nathan Drake, nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro, è interpretato da Tom Holland, mentre nei panni dell’arguto partner Victor Sully Sullivan troviamo Mark Wahlberg. In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del più grande tesoro mai trovato, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Più nello specifico, la sinossi ufficiale racconta di come Nathan Drake venga reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Sully per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari. E forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme