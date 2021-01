Musica e Lego: cos’è Lego Vidiyo e come funziona

Arriva Lego Vidiyo, che unisce l'estro di Lego Group e la musica di Universal Music. Come funziona? Ecco tutte le info.

Cos’è Lego Vidiyo e perché mette insieme la creatività di LEGO Group e l’archivio musicale di Universal Music Group? Perché Lego Vidiyo dà vita a una divertente ed innovativa esperienza di video making musicale destinata soprattutto ai più piccoli (la fascia d’età a cui si rivolge va dai 7 ai 10 anni).

Ovviamente, per creare dei video musicali è necessario avere a disposizione delle hit e qui entra in gioco Universal con il suo bagaglio musicale immenso. Si parte ovviamente con una App, dove è possibile selezionare una delle moltissime canzoni disponibili. Il passaggio successivo è la creazione di una band, fase che si avvale di un’incredibile collezione di nuove e realistiche minifigure personalizzate, le quali prendono vita in differenti scale grazie alla realtà aumentata dell’App Vidyo.

Oltre a minifigure, realtà aumentata e App, Lego Vidiyo è completato da un’infinita combinazione di opzioni di montaggio video attraverso il nuovo effetto speciale BeatBits. I giovani creator potranno così trovare il proprio stile per dare vita ad un video musicale unico.

Lego Vidiyo, cos’è BeatBits

Da BeatBits si scelgono infatti gli effetti speciali che vengono poi posizionati sullo scanner. I BeatBits sono quadratini Lego 2×2 che, una volta scannerizzati, attivano effetti digitali che sbloccano varie funzionalità, da musica e video agli effetti di scena. I creator potranno vedere la loro opera realizzata scegliendo tra moltissimi effetti. Possono anche aggiungere effetti sonori, come lo scratch dei DJ, voci da cartone animato, o un assolo di sax.

A questo punto non resta che preparare il palco. Dal parco alla cameretta, da giardini a modellini costruiti con i mattoncini, i video musicali di Lego Vidiyo possono prendere vita ovunque. A questo punto non ti resta che scannerizzare la tua location e dare il via allo spettacolo.