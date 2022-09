X Factor 2022, quattro sì per Linda Riverditi con una toccante versione di ‘Coraline’ dei Måneskin

Intima e toccante, ‘Coraline’ dei Måneskin spalanca le porte dei Bootcamp alla giovane Linda Riverditi che emozionate tutti i giudici di ‘X Factor 2022’: il video.

La diciottenne Linda Riverditi, da Alba (Cuneo), emoziona giudici e pubblico con la sua personalissima versione di ‘Coraline’ dei Måneskin. «Liberatoria, una sorta di autoterapia»: questa è la musica per Linda, che arriva sul palco delle prime Auditions di ‘X Factor 2022’ in onda giovedì 15 settembre – alla ricerca di «un enorme boost di autostima», che arriva puntuale.

«Sei un bellissimo vulcano», la definisce il giudice Rkomi; «Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica», gli fa eco il suo collega Fedez. «È stato un viaggio fantastico», chiude l’altra componente del tavolo Ambra, ma il viaggio per Linda comincia ora: standing ovation, quattro sì convinti e accesso ai Bootcamp.

LEGGI ANCHE : – X Factor 2022, la parola ai giudici: «Ci aspetta una grande sfida»

E i brividi non sono mancati neanche dietro le quinte, con la conduttrice Francesca Michielin a raccogliere le emozioni di amici e parenti. La stessa presentatrice, del resto, aveva ammesso di non riuscire a essere super partes. “Mi emoziono e mi dispiace anche per chi riceve dei no. Mi sembra di riviere quello che ho vissuto dieci anni fa. Quel palco ti fa sempre venire i brividi e, per questo, capisco molto bene i ragazzi e le ragazze che ci salgono”.

L’appuntamento con XF2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa Sky Italia