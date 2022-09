‘Autumn Beat’, esordio alla regia per Antonio Dikele Distefano

Lo scrittore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano debutta alla regia con il nuovo film Original italiano di Prime Video ‘Autumn Beat’: la clip.

Scrittore, autore, sceneggiatore e da ora anche regista. Antonio Dikele Distefano debutta con ‘Autumn Beat’, nuovo titolo Original italiano di Prime Video la cui uscita è attesa in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il 10 novembre. Il lavoro, su scrittura dello stesso Dikele con Massimo Vavassori, vuole essere un ritratto autentico e intenso della seconda generazione di neri italiani e rappresenta il primo step di un Creative Overall Deal, un accordo di collaborazione che proseguirà con successivi progetti.

“Antonio Dikele è uno dei talenti emergenti più versatili nel panorama editoriale italiano e siamo orgogliosi di accoglierlo nella Home for Talent di Prime Video con un overall deal che vede in ‘Autumn Beat’ il suo primo frutto”, ha dichiarato James Farrell, VP International, Amazon Studios.“Siamo felici di continuare ad offrire al pubblico di Prime Video in Italia storie sempre nuove e appassionanti, anche a quelle che finora non sono state raccontate.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Dikele Distefano (@antoniodikeledistefano)

‘Autumn Beat’ ha tutti gli ingredienti di un racconto di formazione con protagonisti i fratelli Tito e Paco, cresciuti a Milano con il sogno della musica. Sfondare nel mondo del rap è, infatti, l’ambizione di sempre di due giovani pieni di talento che dovranno, però, confrontarsi l’uno con l’altro mettendo alla prova il loro stesso legame di sangue.

LEGGI ANCHE : – Prime Video Presents Italia 2022: tutte le novità di Prime Video

Le parole di Antonio Dikele Distefano

“Questo film è importante perché racconta Milano e una famiglia nera che cambia nel tempo. La musica e l’amore mi hanno sempre salvato nella vita” dichiara Antonio Dikele Distefano. “È stata un’esperienza fantastica, una prima volta per me e per gli attori che non ne avevano mai fatta una simile prima. Ringrazio Prime Video per la fiducia, perché non è scontato. Perché mi ha dato la possibilità di esprimermi senza impormi nulla, senza parlarmi di algoritmi e di necessità che non potevo capire”.

E ancora: “Il mio desiderio è di poter raccontare le storie che ho visto quando ero bambino e stavo seduto sul marciapiede fuori dal negozio di mia madre. Voglio che quelle persone possano un giorno accendere la televisione e pensare ‘In questo film mi sento rappresentato’. È un privilegio che io non ho mai avuto, se non guardando fuori dal Paese. Sono contento di far parte della famiglia di Prime Video perché mi sento ascoltato davvero e perché non hanno paura della mia voce e della mia storia”.

Foto da Ufficio Stampa Prime Video

Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet Joseph, Dylan Magon, Mohamed Diallo, Marco Renna, Mamy Seny Gueye, Francesco Danquah e Mafoku Michelle Cloe Kengne, con la partecipazione straordinaria di Gué e la presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana.

Dove vedere ‘Autumn Beat’

I clienti Prime potranno vedere ‘Autumn Beat’ tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime al costo di €36/anno o €3,99/mese fino al 14/09 e €49,90/anno o €4,99/mese a partire dal 15/09. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

Foto da Ufficio Stampa Prime Video