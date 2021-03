I Diritti Sono Uno Spettacolo: il significato delle spillette indossate dagli artisti sul palco dell’Ariston

Il simbolo sulle spillette indossate da alcuni artisti a Sanremo 2021 rimanda all'iniziativa 'I Diritti Sono Uno Spettacolo'.

Nella puntata di Sanremo 2021 andata in onda venerdì 5 marzo, in molti hanno notato un simbolo sulle giacche di alcuni artisti in gara. Si tratta delle spillette della campagna I Diritti sono Uno Spettacolo, ideata per tenere alta l’attenzione su uno dei settori più penalizzati dagli effetti della pandemia.

«Lo spettacolo dal vivo è un settore che da tempo necessita di una riforma strutturale e di un cambio di percezione volto a riconoscerne il valore culturale, produttivo – in termini economici e occupazionali – e sociale – come elemento di aggregazione di città, province e periferie. – recita la nota stampa ufficiale dell’iniziativa – La pandemia è stata e continua a essere per il settore culturale un acceleratore di consapevolezza: senza un intervento definitivo e il più possibile unitario, le conseguenze di questa crisi saranno drammatiche e avranno ricadute insostenibili sulla vita dei lavoratori, sulla salute dell’intero settore e sul PIL del nostro paese».

«In questi lunghi mesi caratterizzati dallo stop forzato delle attività culturali abbiamo preso atto che teatri, cinema, live club e spazi culturali, nonostante si siano dimostrati luoghi sicuri, sono costantemente considerati attività produttive sacrificabili. Avvertiamo sempre più forte quanto questo settore abbia bisogno di essere compreso e considerato dalle istituzioni per poter ottenere un riconoscimento economico e sociale. È passato un anno. Non c’è più tempo».

Sanremo e le spillette-simbolo: la necessità di una campagna

«La necessità di questa ulteriore campagna sta non solo nei numeri – che dipingono una situazione drammatica per i lavoratori, le aziende e le realtà da cui è composto il settore – ma anche nella preoccupante mancanza, nel corso dell’ultimo anno, di un metodo meno randomico di programmazione dei ristori e gestione delle risorse dedicate. A poco più di un anno dall’inizio del fermo non ci sono ancora ammortizzatori congrui per i lavoratori e le realtà del settore; i lavoratori subiscono ancora gli effetti di imperdonabili lungaggini nella ricezione degli indennizzi a causa dei ritardi da parte dell’INPS. Quello che ci si aspetta nelle prossime settimane è che il ministero si impegni a stabilire un meccanismo di ristori ponderati su fatturati e costi di struttura, incrociando i dati che ormai dopo un anno dovrebbe aver acquisito; che i ristori vengano distribuiti equamente tra le parti in causa affinché non siano più istituiti fondi di pari stanziamento che in un caso sono da dividere tra pochi e nell’altro sono da dividere tra innumerevoli soggetti.

I Diritti sono Uno Spettacolo: l’invito alle istituzioni

Il nostro lavoro si basa sul metodo e sulla pianificazione ed è il momento per lo Stato di rispondere al settore con lo stesso rigore: organizzazione del cambiamento ossia individuazione dei temi specifici e calendarizzazione degli argomenti affinché la riforma di settore sia avviata definitivamente; creazione di un’agenda pubblica degli argomenti trattati e individuazione delle scadenze; adeguamenti dei protocolli agli spazi che – per la varietà di cui è composto il settore e per la particolarità delle specifiche messe in scena – non sono tutti uguali, non possono essere accorpati e necessitano di linee guida differenti; accompagnamento alla ripartenza per chi apre pur di creare lavoro, regole chiare sul ristoro del mancato incasso e dei maggiori costi sostenuti per rispettare i protocolli sanitari.

L’Unione Europea ha già dato raccomandazioni e indirizzi sulla necessità e l’urgenza di dotarsi di uno Statuto Sociale degli Artisti. Sono state depositate in Parlamento proposte di legge sullo Statuto dei Lavoratori alle quali hanno collaborato molti operatori del settore ponendo al centro la discontinuità, caratteristica principale del nostro lavoro.

Ché i tavoli di lavoro già istituiti partano da queste proposte per dare delle risposte strutturali che risolvano l’emergenza e – attraverso la riforma – offrano una prospettiva certa al settore. Non c’è più tempo!».

Tutte le info su www.idirittisonounospettacolo.it