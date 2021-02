Spotify, tutte le playlist dedicate a Sanremo (e il primo episodio dei The Jackal)

Spotify racconta Sanremo con una serie di playlist, a cui si aggiunge il primo podcast original italiano firmato dai The Jackal.

Sanremo deve ancora iniziare, ma intanto puoi già ascoltarlo su Spotify. Da poco è infatti disponibile l’hub Sanremo 2021 , con tutte le playlist Spotify, per stare sul pezzo non solo sull’edizione 2021, ma sulla storia e tutto ciò che (forse) abbiamo dimenticato dell’evento musicale più amato dagli italiani.

Anche grazie a Spotify, Sanremo quest’anno sarà il più digitale di sempre. Ecco tutte le playlist dedicate a Sanremo disponibili sulla piattaforma.

SANREMO 2021 – includerà tutte le canzoni in gara al Festival quest’anno (quelle presenti al momento sono dei concorrenti di Sanremo Giovani 2021).

Spotify e Sanremo, il primo episodio del podcast dei The Jackal

Nel frattempo, dopo il trailer , sbarca in piattaforma il primo episodio completo, dal titolo Sanremo’95: cosa dissero i Take That ai Neri Per Caso (e che c’entra Gianni Morandi)?

A pochi giorni da Sanremo 2021, i The Jackal sbloccano i ricordi di edizioni passate e rivivono lo storico Sanremo‘95. La vittoria di Giorgia e la nascita di una sigla leggendaria. Ma anche il momento di celebrità di un uomo di cui forse non ricordate il nome, ma certamente ricorderete un gesto: Pino Pagano. L’ospite in messaggio vocale di oggi è Ciro Caravano dei Neri Per Caso.

A seguire, da giovedì a sabato, gli episodi sulle edizioni 2000, 2001 e 1996 per completare la storia di Sanremo. Poi ci si immergerà nel commento alle serate delle nuova edizione, ogni giorno a partire da mercoledì 3 marzo.