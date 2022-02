Ironia, pigrizia e tanta Sicilia: ‘Il Riff di Marco Mengoni’ ospita Pif

Dopo essere stato super ospite nella serata finale del Festival di Sanremo 2022, Marco Mengoni torna al suo podcast. Giunto al quinto episodio della seconda stagione, Il Riff di Marco Mengoni ospita l’autore, regista e conduttore Pif. La nuova puntata, disponibile sulle piattaforme streaming dal 10 febbraio, è un incontro culturale da cui emergono tutta la bellezza e le contraddizioni della Sicilia.

Tanti i temi affrontati, dall’ironia, con la capacità di non prendersi troppo sul serio, all’urgenza del raccontare e raccontarsi. Passando per la curiosità, il linguaggio, l’arte e la vita. E nel confronto con Mengoni, Pif racconta tanto di sé confidando la timidezza che lo accompagna da sempre ammantata da una sicurezza quasi paradossale. Quella di una telecamera, diventata filtro e scudo.

Pif continua, quindi, spiegando il bisogno di raccontare storie del reale in maniera spontanea e umana, anche se non soprattutto quando si parla di mafia. Ma la Sicilia de ‘Il Testimone’ è anche una terra capace di dare tanto, con la sua bellezza indiscussa che fa da contraltare a tante brutture.

“Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene”, afferma Mengoni. “Così mi sono chiesto: che cosa è un Riff nella vita di una persona? Una cosa che ti caratterizza, nella vita come nel lavoro, una costante che ognuno riconosce in sé stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta… poi mi è venuta voglia di chiederlo agli altri.”.