Apple Music, ecco i brani Top e le Tendenze dei primi mesi dell’anno

Apple Music ha rilasciato ‘2022 Finora: Top Brani e Tendenze’ , playlist con i trend di ascolto dei primi mesi dell’anno.

Il 2022 è al giro di boa del primo semestre e per l’occasione Apple Music ha rilasciato la playlist dedicata all’attività editoriale di metà anno. Disponibile sulla piattaforma di casa Apple, 2022 Finora: Top Brani e Tendenze raccoglie i maggiori trend e i successi che l’anno in corso ha sfornato. Il quadro che il primo semestre fornisce permette anche di fare una proiezione sui mesi a venire, individuando gli ascolti prediletti nel panorama musicale per il resto dell’anno. Ecco, allora, quali sono i cinque trend individuati da Apple Music e le hit più amate.

La prima tendenza 2022 riguarda un nuovo pop, giovane ma nello stesso tempo maturo. Tra i brani più ascoltati ci sono, per esempio, Feel like shit di Tate McRae, In the Stars di Benson Boone e Flowers di Lauren Spencer-Smith. Si tratta di ballad introspettive e sincere che raccolgono l’apprezzamento di generazioni distanti fra loro. In secondo luogo, Apple Music evidenzia il ritorno all’uso del sampling, complice anche il successo di tracce come About Damn Time di Lizzo (che campiona World’s Famous Supreme Team con “Hey! D.J.”). Nostalgia o contro-reazione al progresso creativo del rap?

Ulteriore trend dell’anno è dato dalla sempre maggiore presenza del pop africano negli ascolti internazionali. Afrobeats, alté e amapiano stanno, infatti, prendendo sempre più piede sostenuti dalla globalizzazione dell’hip-hop e dall’incontro con il pop mondiale. Per fare qualche esempio, One Woman di Adekunle Gold & Ty Dolla $Ign’s, Peru di Fireboy DML & Ed Sheeran e Free Mind di Tems.

Si continua, poi, l’espansione globale del K-pop che vede i BTS come principali ambasciatori sullo scenario mondiale. Ma il loro successo è alla base di un interesse più ampio nei confronti del genere e ha spianato la strada a nuove star. Ecco, allora, BLACKPINK, NCT DREAM, LE SSERAFIM e il gruppo Apple Music Up Next aespa (Illusion). A chiudere il quadro di 2022 Finora: Top Brani e Tendenze si segnala il riscatto della drum’n’bass, che ritorna sulla cresta dell’onda grazie agli artisti emergenti di TikTok.

Le hit più ascoltate del primo semestre 2022

La playlist di Apple Music ha anche acceso i riflettori su alcuni dei brani di maggiore successo a partire da WAIT FOR YOU di Future feat. Drake e Terms. Estratto dall’album ‘I NEVER LIKED YOU’, il singolo è stato il pezzo di maggiore successo per l’artista nella Global Daily Top 100: dal suo rilascio, è sceso dal primo posto solo quattro volte. Successo anche per Gaylecon abcdefu, tra i brani più virali della prima metà del 2022, nonché il debutto dell’artista pop-rock.

Periodo fortunato anche per Harry Styles che con As It Was ha raggiunto la vetta della Global Daily Top 100, battendo al debutto due record mondiali. Il singolo è il brano con più stream nel primo giorno per una canzone rilasciata in Audio Spaziale ed è il brano con più stream nel primo giorno per una canzone pubblicata nel 2022. La traccia ha trascorso una settimana al primo posto della Global Daily Top 100, e in cima alla classifica quando è uscito l’album ‘Harry’s House’. Da allora non è più scesa dalle prime tre posizioni.

Doppio primato anche per Bad Bunny. Il suo quinto album in studio ‘Un Verano Sin Ti’ ha battuto due record, segnando la storia della musica latina su Apple Music. Titi Me Pregunto è diventata la fan-favourite mentre Moscow Mule ha battuto il record per i più alti stream nel primo giorno per una canzone latina. L’album ha poi fatto il suo debutto nella top five della Global Daily Top 100 alla fine maggio.

Superstar dello streaming nell’ultimo semestre, First Class di Jack Harlow conferma la linea dei revival dei sound degli anni Duemila. La canzone, infatti, campiona la hit di Fergie Glamorous ed è stato il primo brano di Harlow in prima posizione nella Global Daily Top 100. Ci è rimasto per ventun giorni consecutivi. In chiusura, a un anno dall’ingresso nella top 40 della Daily Top 100, Heat Waves dei Glass Animals continua ad avere un grande successo.

