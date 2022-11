Cop27, il FAI lancia una campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici

SALINE CONTI VECCHI, Assemini (CA)

Domenica 20 novembre, ore 11

Una nuova colonizzazione: le specie esotiche invasive – visita a cura di Gianluigi Bacchetta, botanico

Il cambiamento climatico ha ripercussioni determinanti sulla vita biologica e sul mondo vegetale in particolare, tra questi anche la proliferazione e distribuzione di specie vegetali trasferite dall’uomo al di fuori del loro areale naturale in maniera deliberata o accidentale, note come specie alloctone o esotiche invasive. Da un’attenta analisi geobotanica dei contesti lagunari di Santa Gilla – 2700 di stagno in cui si estendono le saline più longeve della Sardegna, le Conti Vecchi – si rileva come la componente esotica invasiva delle specie botaniche si avvantaggi sempre più rispetto a quella autoctona, proprio in virtù del cambiamento climatico in atto a cui maggiormente si adatta. Durante la camminata, guidata dal botanico Gianluigi Bacchetta, verrà approfondito questo tema in relazione ai contesti ambientali, alle infrastrutture esistenti e agli effetti nel tempo determinati dal riscaldamento globale.

PARCO VILLA GREGORIANA, Tivoli (RM)

Domenica 20 novembre, ore 11

Un paesaggio costruito sui salti di quota. Il fragile equilibrio tra il fiume Aniene e il territorio tiburtino – visita a cura di Carlo Innocenti, funzionario Enel Produzione idroelettrica

Una passeggiata per scoprire quanto la storia della città di Tivoli sia stata segnata dal passaggio di un fiume, l’Aniene e dallo scorrere delle sue acque che ne hanno disegnato il paesaggio. La visita sarà l’occasione per leggere il territorio a seguito delle alluvioni occorse dal 105 a.C. in poi, con le relative modifiche delle terrazze e dei poggioli su cui si sviluppava l’antica Tibur fino alle sistemazioni gregoriane ottocentesche, ragionando anche su come si agisce – o si dovrebbe agire – oggi per ridurre i rischi generabili dagli eventi meteo-idrologici estremi. Durante la visita, guidata da Carlo Innocenti, verranno trattati anche i temi connessi ai cambiamenti climatici, come gli effetti sulla flora e le conseguenze delle piogge violente durante e a fine della siccità, che mettono a rischio il monumento di cui la Fondazione si prende cura quotidianamente per trasferirlo alle future generazioni.

CASTELLO DI AVIO, Sabbionara di Avio (TN)

Domenica 20 novembre, ore 17

Come cambia l’olio in relazione al clima – conferenza e degustazione a cura dei produttori Michele Adami e Alessandro Sometti

Le variazioni climatiche degli ultimi anni – alte temperature, siccità prolungata alternata a piogge intense, ecc. – hanno avuto un forte impatto sulle produzioni olivicole del nostro paese. In un incontro speciale dedicato alla crisi climatica in corso verrà affrontato il tema dell’olivicoltura, in cui Alessandro Armani, Property Manager del Castello di Avio, racconterà di come l’olivo – coltivazione presente anche al Castello e di cui si farà la raccolta quest’anno – sia cambiato negli anni a causa delle mutate condizioni climatiche, con la crescita in particolare dei fenomeni estremi. Attraverso una degustazione guidata dell’olio i partecipanti verranno guidati a “sentire” come stia cambiando anche il prodotto olio, proprio in relazione al clima. Interverranno due produttori: Michele Adami della condotta Slow Food Valle dell’Adige-Alto Garda (azienda agricola OlioCRU) e Alessandro Sometti del Garda Veronese associato al Marchio del Baldo (azienda agricola El Siresol). Gli esperti guideranno il pubblico all’assaggio di due dei loro olii del 2019/2020 e, se già possibile, anche dell’olio nuovo. Alla degustazione non mancherà l’olio del Castello di Avio.