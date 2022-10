Le L.O.L. Surprise! su Netflix con il nuovo film ‘Winter Fashion Show’

Reduci dal successo del primo film, dal 22 ottobre arriva su Netflix ‘L.O.L. Surprise! Winter Fashion Show’: ecco il trailer.

C’è aria di novità nel mondo della moda e delle L.O.L. Surprise!, le fashion dolls amatissime dalle bambine. Dopo il successo del primo film – L.O.L. Surprise! The Movie – Netflix annuncia il secondo capitolo, L.O.L. Surprise! Winter Fashion Show. La pellicola arriva solo sulla piattaforma il 22 ottobre e promette di portare le appassionate direttamente sul front row dello show più esclusivo dell’anno.

Con l’inverno alle porte, i trend si aggiornano e Neonlicious è pronta a presentarsi come stilista emergente della stagione. L’occasione è per lei più che preziosa per incontrare i più grandi designer e mostrare le proprie creazioni. Tutto sempre sorriderle, ma la scomparsa dei suoi capi a poche ore dallo show sembra far crollare ogni speranza. La famiglia delle L.O.L., ancora una volta, è chiamata a unire le sue forze per aiutare Neonlicious a far sfilare le sue creazioni. In palio, del resto, c’è la copertina della prestigiosa rivista Fashion B.B..

L.O.L. Surprise! Winter Fashion Show contiene canzoni originali divertenti e dal ritmo coinvolgente che stimolano le bimbe alla determinazione nel realizzare i propri sogni. E in occasione del lancio del film, arriva anche l’inedito playset L.O.L Surprise! Fashion Show Mega Runway. Una vera e propria passerella con 1.500 look abbinabili e oltre dodici personaggi. Quattro le aree di gioco (Makeup Station, Dressing Room, Backstage e Runway), con luci, suoni e oltre ottanta sorprese con cui ogni bambina potrà creare il proprio winter fashion show e sentirsi protagonista di una vera e propria sfilata.

Foto da Ufficio Stampa