Britney Spears in lacrime mentre balla: «Una liberazione di cui avevo bisogno da tanto»

In un video postato sui social, Britney Spears scoppia a piangere nel bel mezzo di una coreografia improvvisata sulle note di 'S.O.S.' di Indila

Britney Spears si mostra in lacrime mentre balla sui social. La cantante ha postato l’ennesima clip nella quale libera le proprie emozioni danzando, ma questa volta c’è dell’altro. Sarà il potere della musica, sarà che la cantante è ancora in una fase di equilibrio davvero precario, ad ogni modo nel corso del ballo le lacrime hanno iniziato a sgorgare. Un pianto che Britney non è riuscita a trattenere.

Lo sfogo di Britney Spears

“Era da un po’ che non piangevo davanti alla telecamera. Non è un esaurimento nervoso, stro**i, è una liberazione di cui avevo bisogno da tanto tempo. Un’esperienza spirituale sicuramente. Penso avrei bisogno di farlo di più” scrive Britney Spears su Instagram condividendo il video. Il brano su cui la star si è lasciata andare è S.O.S. di Indila. Un pezzo sicuramente d’atmosfera, che ha avuto un effetto liberatorio sulla Spears. Quando la canzone esplode e la base si fa più incalzante accade la magia. Britney, che continua imperterrita a fare piroette e Dio solo sa come riesca a non soffrire di giramenti di testa, si fa trasportare e le lacrime le solcano il viso. I suoi singhiozzi si fondono con le note di S.O.S.: un titolo che in effetti si sposa bene con quel che sta continuando a vivere la cantante.

I postumi della conservatorship

La conservatorship sarà pure finita, ma le sue conseguenze hanno lasciato ferite che sembrano insanabili per il cuore di Britney Spears. Gli abusi che la famiglia avrebbe perpetrato nei suoi confronti in 13 anni, e ora anche l’allontanamento degli adorati figli: una mole di dolore insopportabile per qualsiasi essere umano.

Nelle scorse settimane si era intravisto uno spiraglio di luce per lei. Merito della pubblicazione di Hold Me Closer, il duetto realizzato con Elton John che ha entusiasmato fan e simpatizzanti. Ma il ritorno alla musica sembra ancora molto lontano. Britney ha prima bisogno di elaborare il proprio dramma e fare i conti con una vita, la sua, che è stata annullata per troppo tempo.

