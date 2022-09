Paramount+: il teaser trailer di ‘Tulsa King’ con Sylvester Stallone

A una settimana dal debutto della piattaforma sul mercato italiano, Paramount+ lancia il teaser trailer della serie originale ‘Tulsa King’ con Stallone.

A pochi giorni dall’accensione in Italia, Paramount+ ha rilasciato il teaser trailer della serie originale Tulsa King, con protagonista il candidato all’Oscar® Sylvester Stallone. Il titolo racconta la storia del mafioso newyorkese Dwight “The General” Manfredi – interpretato da Stallone – che, uscito di prigione dopo venticinque anni di reclusione, è ormai ai margini. Esiliato dal suo boss, Manfredi finisce per stabilirsi a Tulsa, in Oklahoma.

Quando, però, si rende conto che il clan mafioso potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette in piedi un nuovo gruppo. Una squadra composta di personaggi improbabili con cui stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe benissimo essere un altro pianeta. Nel cast anche Andrea Savage, Max Casella, Martin Starr, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson con Garrett Hedlund e Dana Delany.

Il creatore e candidato all’Oscar Taylor Sheridan è produttore esecutivo insieme al candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award® Terence Winter, che è anche showrunner e scrittore. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. In Italia la serie sarà disponibile entro la fine del 2022 sulla nuova piattaforma Paramount+, a seguito del lancio di Paramount+.

