MACO Festival, tutti gli eventi della rassegna 2022

Dopo il successo del 2021 riparte MACO Festival, dal 2 luglio al 15 settembre 2022 alla Clouds Arena di Paestum. Ecco eventi e protagonisti.

Al via sabato 2 luglio l’edizione 2022 di MACO Festival, rassegna che accende il palco della Clouds Arena per tutta l’estate, con eventi fino al 15 settembre. Presentata con orgoglio dalle autorità, la manifestazione promette di regalare alla Campania “una stagione straordinaria a livello nazionale e internazionale, facendo respirare i monumenti anche attraverso la musica”. Queste le parole del sindaco Franco Alfieri.

Capacci-Paestum ambisce, così, a diventare non solo location esclusiva per concerti ma anche “una città sempre più attrezzata per l’accoglienza”, aggiunge Alfieri. E in effetti il calendario ricchissimo delle prossime settimane ha le carte in regola per attirare un pubblico ampio e intergenerazionale. “La programmazione 2022 è particolarmente eterogenea”, spiega il direttore artistico Giuseppe Macchia. “Parte da Blanco e dà spazio anche a spettacoli per bambini per una proposta di eventi ad ampio respiro”.

Foto da Ufficio Stampa Coco District

“La cosa più importante – continua Macchia – è lo spazio individuato dal sindaco che ospita fino a 15mila persone. Trovare in Campani una location all’aperto con questi numeri non è stato facile. Oggi Paestum è diventata un punto di riferimento e speriamo che anche altre grandi organizzazioni possano essere attirate da questa notizia”. Quest’anno, infatti, la Clouds Arena è pronta ad accogliere un pubblico ancora più numeroso grazie a un’estensione modulabile in base ai concerti.

L’area ricopre 20mila metri quadrati su cui sono state allestite due tribune ( 1200 posti totali) e un parterre pedanato che ospita 10mila persone. Ma in occasione del live di Blanco, verrà esteso per poterne ospitare 5mila in più. “La Clouds Arena si colloca tra le più importanti arene per eventi d’Italia, per la ricchezza e l’eterogeneità degli appuntamenti previsti. E, soprattutto, per la bellezza offerta dalla location. Non vediamo l’ora di iniziare!”, conclude il direttore artistico.

I concerti e gli eventi di MACO Festival 2022

Tanti i protagonisti musicali che MACO Festival vede sfilare nell’estate appena iniziata, per una programmazione che attraversa mainstream e mondo indipendente. La rassegna musicale, tra gli eventi live più longevi ed apprezzati in Italia, ospiterà alcuni grandi nomi della scena attuale: Blanco (2 luglio), Ana Mena (4 luglio), Capo Plaza (23 luglio), Carmen Consoli (27 luglio), Gué (30 luglio), Jimmy Sax (12 agosto), Coez (15 agosto), e Franco126 (19 agosto).

E ancora, i live di Fiorello (15 e 16 luglio), Alessandro Siani (16 agosto), Ariete (22 agosto), Nino D’Angelo (23 agosto) e Rkomi (27 agosto). Alla Clouds Arena, poi, fa tappa il Coca-Cola Summer Festival (29 luglio) con, fra altri, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Elodie, Alvaro Soler, Noemi, Alfa, LDA e Berna.

Foto da Ufficio Stampa Coco District

Quest’anno, inoltre, MACO Festivalha deciso di supportare i nuovi talenti dello scenario musicale attuale sviluppando, insieme al magazine online “Indie Italy”, il progetto “Opening Act”, finalizzato alla selezione di 3 artisti emergenti per le aperture delle date di Coez e Franco126.

Ecco di seguito il calendario completo (info e biglietti):

2 luglio Blanco

4 luglio Ana Mena

15 e 16 luglio Fiorello

23 luglio Capo Plaza

27 luglio Carmen Consoli

29 luglio Coca-Cola Summer Festival

30 luglio Guè

4 agosto Dinsieme

12 agosto Jimmy Sax

16 agosto Alessandro Siani

15 agosto Coez

19 agosto Franco126

22 agosto Ariete

23 agosto Nino D’Angelo

27 agosto Rkomi

Foto da Ufficio Stampa Coco District