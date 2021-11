Passeggiate Poetiche di Exotique: ultimo appuntamento autunnale

Dal 13 al 14 novembre 2021 è programmato l’ultimo appuntamento autunnale delle Passeggiate Poetiche di Exotique. Con Alessandra Celletti e il collettivo noMade si torna nel Parco Nazionale del Circeo dove tutto ha avuto inizio tre mesi fa.

Questo sarà l’ultimo appuntamento autunnale con le passeggiate poetiche di Exotique e il tutto si svolgerà nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo dove la manifestazione ha avuto inizio tre mesi fa. Il suggestivo concerto di piano solo di Alessandra Celletti, con un pianoforte acustico tre quarti di coda in uno scenario naturale particolarmente suggestivo incastonato tra le fronde dei lecci del Peretto, concluderà il ciclo autunnale di incontri in natura curati dall’Aps Exotique.

La storia e la natura del Parco Nazionale del Circeo tornano così protagonisti dopo tre mesi e venti tappe di un intenso programma di Passeggiate Poetiche che avevano preso il via proprio dal Parco Nazionale del Circeo ad agosto, e portato i camminanti a conoscere la Poesia dell’area marina protetta di Ventotene e Santo Stefano, dei Monti Ernici, nel cuore della Ciociaria, nei borghi di Alatri, Veroli e Anagni, dei Monti Lepini a Sermoneta, Bassiano, Priverno, Fossanova e Maenza, dei Monti Ausoni a Sonnino, nella terra dei briganti, esplorando la storia ultra millenaria di tutti questi siti mettendo insieme arte, natura e il vissuto delle rispettive comunità.

Per questo ritorno al Parco Nazionale del Circeo, il ruolo di conduttore è affidato a un esperto conoscitore di ogni angolo del promontorio caro a Circe: il dottor Andrea Cinquegranelli, guida naturalistica di provata esperienza. L’itinerario di sabato 13 novembre prende il via alle ore 10 dal Monte Circeo, lungo il sentiero dell’Uliveto e il sentiero del Brecciaro. Un percorso poetico-sensoriale intorno alla figura mitologica della Maga Circe a cura del collettivo noMade. Con la partecipazione del musicista Gabriel Caporali e la danzatrice Marcella Carrara che coinvolgeranno il pubblico in uno spettacolo immersivo all’interno del bosco.

Nella seconda parte della giornata, i camminanti potranno perdersi tra i vicoli del borgo antico di San Felice Circeo e infine scegliere se unirsi al sacro rituale conviviale della cena presso l’Agriturismo Podere Bedin. Domenica 14 novembre, sempre alle 10, si da il via ad una Passeggiata Poetica suggestiva dal centro storico, passando per le Mura Ciclopiche, fino al bosco del Peretto lungo il sentiero delle Ceraselle dove, immersi nella foresta di lecci, si potrà assistere a Experience, concerto di piano solo di Alessandra Celletti, la quotata e creativa pianista romana già protagonista cinque anni fa di un concerto memorabile che molti ancora ricordano al faro di Capo Circeo. I saluti finali saranno accompagnati dalla degustazione di prodotti tipici sanfeliciani grazie ai produttori e agli operatori locali che da sempre sostengono le iniziative dell’Aps Exotique. Due giorni intensi e ricchi di stimoli, da godere passo dopo passo, e con la possibilità di intrattenersi per la notte presso le strutture ricettive convenzionate.

PROGRAMMA

Sabato 13 novembre | San Felice Circeo |

ore 10:00

Passeggiata Poetica dalla Cava al Peretto con la performance multisensoriale di Teatro in Natura Incontro con Circe a cura del collettivo noMade.

| pranzo al sacco |

ore 17:00 | Passeggiata nei vicoli dell’antico borgo di San Felice Circeo

ore 20:00 | Cena | Agriturismo Podere Bedin | San Felice Circeo

Domenica 14 novembre | San Felice Circeo |

ore 10:00

Passeggiata Poetica dal Centro Storico al Peretto lungo il sentiero delle Mura Ciclopiche con il concerto finale piano solo di Alessandra Celletti

| pranzo al sacco |degustazione di prodotti tipici locali |

ore 17:00 | Passeggiata nei vicoli dell’antico borgo di San Felice Circeo

L’iniziativa, organizzata dall’APS Exotique, è realizzata con il contributo della Regione Lazio e con i patrocini del Parco Nazionale del Circeo, della Provincia di Latina, del Comune di San Felice Circeo e della Pro loco di San Felice Circeo.

– Le Passeggiate Poetiche rispettano tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte prevenire la diffusione del coronavirus.

– I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

– Per informazioni e prenotazioni: 329.8424810 – info@exotique.it – www.exotique.it