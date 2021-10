‘Far Cry 6 (Original Game Soundtrack)’, Pedro Bromfman: «Melodie caratteristiche e tormentate»

La colonna sonora di Far Cry 6 - 'Far Cry 6 (Original Game Soundtrack)' - composta da Pedro Bromfman, è disponibile dal 30 settembre.

Far Cry 6 è finalmente disponibile per tutti gli appassionati e – insieme al videogioco della saga targata Ubisoft – dal 30 settembre è disponibile anche la colonna sonora. Far Cry 6 (Original Game Soundtrack) è stata composta da Pedro Bromfman e rilasciata da Ubisoft Music. Bromfman è noto soprattutto per la colonna sonora di RoboCop (2014), che gli è valsa un ASCAP Award e per il lavoro per la serie Netflix Narcos. Inoltre ha lavorato al documentario Deep Web (narrato da Keanu Reeves) e alle musiche di Elite Squad e Elite Squad II, oltre a The Story of Us con Morgan Freeman.

LEGGI ANCHE: ‘Far Cry 6’, Nisa Gunduz e Sean Rey raccontano Dani Rojas: «I suoi punti deboli sono la sua forza»

«L’album si basa su una colonna sonora molto moderna – ha dichiarato Bromfman – intrisa di paesaggi sonori lussureggianti, percussioni guidate, strumenti organici elaborati e una tonnellata di sintetizzatori. Abbiamo provato a catturare l’anima di Yara e i suoi personaggi, radicando la partitura sulla musica tradizionale latinoamericana e caraibica, pur essendo completamente liberi di sperimentare suoni, elementi e tecniche contemporanei. Il tutto nella speranza di creare qualcosa di molto fresco e unico. La colonna sonora di Far Cry 6 trabocca di melodie e temi caratteristici e inquietanti, accompagnando e immergendo ulteriormente i giocatori nel loro fantastico viaggio attraverso Yara. Un viaggio pieno di bellezza, violenza, adrenalina e passione».

Far Cry 6 (Original Game Soundtrack), la tracklist

1. El Presidente

2. La Espada

3. Libertad

4. The Tourist

5. Rebuild Paradise

6. Batter Up

7. Valle de Oro

8. Viva Clara

9. We Are Lions

10. Fist of the Revolution

11. ’67

12. Supremo

13. Madrugada

14. The Guerrilla

15. Tiger and Cub

16. The Poison

17. Los Montero

18. El Este

19. The Lion and the Lamb

20. Balaceras

21. Antón