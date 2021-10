‘Free Guy – Eroe per gioco’, com’è nata Molotovgirl: l’estratto ‘Jodie Training’ in esclusiva

È disponibile dal 6 ottobre la versione Home Video di 'Free Guy - Eroe per Gioco'. In esclusiva l'estratto 'Jodie Training'.

Dal 6 ottobre è disponibile in home video Free Guy – Eroe per Gioco, l’entusiasmante commedia d’azione Twentieth Century Studios. Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi. La versione home video è disponibile in Blu-Ray, DVD, 4K UHD e presenta tanti contenuti extra inediti da scoprire, incluse le scene eliminate.

Vi proponiamo in esclusiva l’estratto Jodie Training, parte del contenuto La Creazione di Molotovgirl. Nell’estratto Jodie Comer e i filmmaker ripercorrono il processo di ideazione, evoluzione e creazione di Molotovgirl.

Free Guy – Eroe per Gioco: i dettagli dei contenuti extra

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio, prima che sia troppo tardi. La versione Home Video include tanti nuovi contenuti extra da scoprire, tra cui due scene eliminate, una scena in versione estesa, gli errori sul set e gli esclusivi approfondimenti dietro le quinte del film.

Contenuti extra (variabili in base al formato)

• Scene eliminate

Guy e Buddy sulla spiaggia

Noci ben tostate

Il raduno dei PNG (Scena Estesa)

• Dude vs Guy – Il protagonista Ryan Reynolds, il regista Shawn Levy, gli stuntman e il team creativo rivelano le tecniche innovative utilizzate nella scena della resa dei conti finale tra Guy e il suo super pompato, abbronzatissimo e patinato alter ego conosciuto come Dude.

• La Creazione di Molotovgirl – In Free Guy – Eroe per Gioco la brillante programmatrice Jodie Comer si trasforma nel suo feroce avatar. In questo approfondimento, la pluri-premiata star e i filmmaker ripercorrono il processo di ideazione, evoluzione e creazione di Molotovgirl.

• Il Mondo di Taika – Mentre il comportamento sopra le righe di Free Guy può essere concepibile in un mondo virtuale, con Taika Waititi nei panni di Antwan, il mondo reale diventa altrettanto bizzarro. Questo divertente estratto osserva da vicino Taika, talento naturale e performer esilarante, mentre è al lavoro sul set.

• Benvenuti a Free City – Il regista Shawn Levy, il cast e il team creativo del film accompagnano gli spettatori in un viaggio all’interno della realtà distorta di Free City, soffermandosi sul modo in cui hanno trasformato una vera metropoli in un campo da gioco virtuale dove tutto è possibile.