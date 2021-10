Visionarea Art Space, in mostra gli acrilici su carta di Paolo Ventura

In anteprima assoluta per Visionarea 21 acrilici e 11 foto di Paolo Ventura, in una mostra all'Auditorium della Conciliazione.

Il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space prende il via ufficialmente il 6 ottobre con la mostra del fotografo Paolo Ventura. Curata da Gianluca Marziani, la mostra è visitabile dal 7 ottobre al 20 gennaio in esclusiva e in anteprima assoluta per la galleria d’arte di Auditorium della Conciliazione. Paolo Ventura – fotografo, pittore, scenografo e costumista – presenterà ventuno acrilici su carta che accompagnano l’autobiografia dell’artista, esposti per la prima volta al pubblico. Visionabili anche undici foto del ciclo Ex Voto.

Dopo l’inaugurazione con Massimo Vitali – dal 7 al 20 gennaio – lo spazio rinnovato dell’Auditorium della Conciliazione accende così i riflettori su un vero sperimentatore di linguaggi. L’indagine di Paolo Ventura negli anni è rimasta fedele nell’atmosfera e nei temi: la guerra e i soldati, il circo e la maschera, i paesaggi elettivi e il mare in cui nuotare, la città e la sua periferia.

Paolo Ventura in mostra per Visionarea Art Space, le parole del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele

Un flusso narrante che trova le proprie radici private nel libro Autobiografia di un impostore (Johan & Levi), dove la vita dell’artista (narrata da Laura Leonelli) incarna un meccanismo calviniano di microepica del quotidiano a ritroso. In 21 opere scopriamo parenti vicini e lontani, situazioni di vita milanese e vacanze estive, doveri familiari e diritti adolescenziali. Da Ex Voto arrivano le altre 11 opere.

«Il lavoro di Paolo Ventura è profondamente narrativo, sia che si concretizzi nel disegno sia che si esplichi nella fotografia. – commenta Commenta il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale – C’è un racconto, con un inizio e una fine, ed uno svolgimento nel mezzo, non di rado accompagnato da brevi testi. Inoltre nelle sue opere si ravvisa una nostalgia estetica del passato che rende questo ciclo pittorico e fotografico assolutamente suggestivo. Autobiografica (con ex voto) è una mostra che, per il suo sapore teatrale si sposa alla perfezione con il nuovo spazio espositivo, da me fortemente voluto, di respiro museale, che si affaccia con grandi vetrate su Castel Sant’Angelo».

Artista: PAOLO VENTURA

Titolo: Autobiografica (con Ex voto)

Curatore: Gianluca Marziani

Durata: Dal 7 Ottobre 2021 al 20 Gennaio 2021 Roma

Opening: mercoledì 6 Ottobre dalle 18:00 alle 21:00

Luogo: VISIONAREA Art Space – Auditorium della Conciliazione

Indirizzo: Piazza Pia, 1

Costo del biglietto: ingresso gratuito

Mail: info@visionarea.org

Web Site: http://www.visionarea.org

Ingresso libero – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA