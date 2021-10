‘Quelli che il lunedì’ con Luca & Paolo e Mia Ceran: «Sarà un programma jazz»

Novità in palinsesto per la prima serata di Rai2: dal 4 ottobre Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu conducono ‘Quelli che il lunedì’. E promettono tanta musica.

“Ci sarà tanta musica in più”. È questa una delle premesse della nuova scommessa di Rai2, ‘Quelli che il lunedì’, in onda in prima serata a partire dal 4 ottobre. Il tridente formato da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si prepara, così, a uno show che unisce attualità, sport e musica nel segno della comicità. E attorno al trio si muoverà una squadra nutritissima che schiera Marco Mazzocchi, Federico Russo, Enrico Lucci e Ubaldo Pantani.

E ancora: Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto, Adriano Panatta Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso. “È un programma nuovo ma vecchio che diventa seriale in una prima serata lunga”, spiega il direttore di Rai2 Luca di Meo. “Siamo curiosi e fiduciosi che andrà bene”.

Se la prima parte sarà dedicata al racconto dell’attualità con una buona dose di satira, la seconda avrà come focus il calcio, riletto con ironia e leggerezza. “La sperimentalità premia il gruppo”, esordisce Mia Ceran in conferenza stampa. “Per ‘Quelli che il lunedì’, infatti, è il discorso corale che è funzionato fra tutti noi. Ogni elemento del gruppo è fondamentale e il calcio è uno splendido pretesto per raccontare anche l’attualità del nostro Paese Ci saranno delle novità e molta più attenzione a un’attualità che ha bisogno di essere stemperata”.

“La nostra speranza è prendere il materiale di questa attualità, rimescolarlo e restituirlo con la leggerezza che ci è mancata un po’ in questi mesi. Sarà un programma jazz”, promette Ceran.

“La possibilità di avere un percorso lungo davanti – interviene Paolo Kessisoglu – ci permette di capire da dove partiamo e dove vorremmo arrivare. Quello che c’è un mezzo è un percorso che costruiremo giorno per giorno. Sarà divertente misurarsi con tutte le cose che accadranno. Sarà un work in progress”.

Più spazio alla musica con una nuova band

E nella serata di ‘Quelli che il lunedì’ ci sarà maggiore spazio anche per la musica. “Mi hanno dato l’orchestrina!”, commenta sorridendo Kessisoglu parlando di una delle novità dello show. A punteggiare il programma sarà, infatti, una resident band che suonerà dal vivo “con musicisti di grande esperienza che ci seguiranno con il loro talento”.

Tra le fila dei musicisti ci sono il Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitala rra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso) e Andrea Pollione (tastiere). La voce, invece, è quella di Roberta Gentile che, insieme alla band, coinvolgerà gli ospiti musicali insieme ai conduttori, in jam session e performance uniche.

“La parte musicale avrà un peso maggiore e anche lo spazio sarà più accogliente e ampliato”, aggiunge Melissa Greta Marchetto che si prepara ad accogliere i primi ospiti. Per il debutto di lunedì 4 ottobre sono Sara Simeoni, ex saltatrice in alto oggi opinionista TV e star sui social, e il cantautore Francesco Gabbani che presenterà il nuovo singolo.

Foto da Ufficio Stampa D’Amato