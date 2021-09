Dating e cyber-bullismo: Meetic introduce Lara, la prima IA del dating online

Le e-molestie stanno diventando un problema serio sulle dating app. Meetic corre ai ripari: ecco tutte le iniziative e le novità.

Anche il mondo del dating deve confrontarsi con la sua dose quotidiana di cyber-bullismo. E le vittime sono principalmente donne, che subiscono vessazioni anche sulle dating app. Secondo un’indagine americana condotta dal PEW Research Center, il 33% delle donne under 35 ha subito molestie online, contro solo l’11% di uomini della stessa fascia d’età. Le e-molestie avvengono per lo più sui social media (75%) e sulle dating app (10%).

Un dato che ha spinto subito Meetic a correre ai ripari. La piattaforma di dating online – attiva da 20 anni – ha intrapreso una battaglia contro il cyberbullismo sposando e firmando il manifesto di Parole O_stili, il progetto sociale tutto italiano contro la violenza delle parole.

Meetic e Lara, la prima intelligenza artificiale del dating online

La firma del documento però è solo una delle buone pratiche che Meetic ha messo in campo per contrastare le e-molestie. All’inizio dell’estate, infatti, è stata implementata una nuova feature in Lara, la virtual coach della piattaforma. Lara è un’intelligenza artificiale (la prima a essere stata utilizzata nell’ambito del dating online). All’interno di Meetic ha la funzione di guidare e offrire un supporto pratico ai single. Da inizio giugno, Lara si è trasformata in una vera e propria paladina contro il cyberbullismo, intervenendo direttamente nelle chat dove riscontra insistenza e una serie di messaggi senza risposta. L’IA si assicurerà che sia tutto in ordine e spiegherà cosa possono fare i single (segnalare e/o bloccare un profilo), aiutandoli a porre fine alla spiacevole situazione.

Marvi Santamaria e Vera Gheno

Per Meetic, tuttavia, è necessario anche diffondere un’educazione per imparare a vivere nell’onlife. Per questo ha chiamato alle armi anche due esperte, una di dating e l’altra di parole. Marvi Santamaria, content creator della community Match and the city, insieme alla sociolinguista Vera Gheno si sono e-incontrate su Instagram. In una live sul social network hanno discusso di quanto virtuale e reale siano due dimensioni compenetrate e della potenza delle parole che non solo danno forma ai nostri pensieri, ma anche ai nostri sentimenti.