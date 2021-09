Dal 10 ottobre al 28 novembre torna il Festival Liszt Albano

A 210 anni dalla nascita di Liszt, tornano musica e spettacoli con il Festival Liszt Albano. Tutte le info e il programma.

Torna il Festival Liszt Albano dal 10 ottobre al 28 novembre, nella cornice dello storico palazzo nobiliare Palazzo Savelli. Si tratta del festival lisztiano più longevo e di eccellenza in Italia, già inserito nel 2018 fra le manifestazioni dell’Anno Europeo Del Patrimonio Culturale.

Nel 210° anniversario della nascita di Franz Liszt, si alterneranno grandi nomi per cinque appuntamenti domenicali.

Festival Liszt Albano: il programma

Si parte il 10 ottobre alle ore 21:00 presso Palazzo Savelli con il pianista ungherese János Balázs, considerato l’erede del maggiore interprete lisztiano del ‘900, il pianista György Cziffra. Il concerto viene infatti organizzato in collaborazione con il György Cziffra Memorial Year.

Si prosegue il 31 ottobre ore 18:00 con Chopin, un ritratto, con Marco Scolastra nel duplice ruolo di pianista e narratore. Il 7 novembre, alle ore 18:00 va in scena Ottocento/Novecento ovvero Liszt incontra il Novecento, con la Roma Tre Orchestra (direzione del giovane Sieva Borzak) che presenterà Mahler (il celebre Adagetto dalla 5° sinfonia) la Wanderer Fantasie di Schubert-Liszt e la Maledition di Liszt nelle versioni per pianoforte e orchestra nell’interpretazione del giovanissimo e talentuoso pianista Francesco Maria Navelli, per terminare con Aaron Coplande il suo Concerto per clarinetto interpretato da Maurizio D’Alessandro.

In ambito cameristico, il 14 novembre alle ore 18:00, il festival incontra Gabriele Pieranunzi – 1° violino solista dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli – con il pianista Massimo Giuseppe Bianchi che eseguiranno un programma di impronta romantica con musiche di Beethoven (sonata n. 4 op. 25 La primavera), Schumann (Sonata n. 1) e rari brani dello stesso Liszt (La lugubre gondola, Elegia e Romance oubliee).

Il festival chiude il 28 novembre con Il Viaggio di Dante, il sogno di Liszt, a Palazzo Savelli alle ore 17 con replica alle ore 19.30. Verrà eseguita la Sinfonia Dante nella versione cameristica per due pianoforti (Vincenzo Maltempo e Michelangelo Carbonara) e coro femminile, con la proiezione delle incisioni di Gustave Dore e la voce narrante dell’attrice Manuela Mandracchia.

Le mostre ad ingresso libero

Il festival propone inoltre due mostre a ingresso libero. Dal 30 ottobre al 14 novembre presso il Museo Civico di Albano, la mostra fotografica L’occhio di Liszt. Immagine di un festival, con scatti significativi dei tanti anni del festival. Presso Palazzo Lercari (Museo Diocesano), dal 24 novembre all’11 dicembre, invece, la mostra documentaria sul tema di Liszt e Dante svolta in collaborazione con il Museo Liszt di Budapest e l’Accademia d’Ungheria in Roma.

Per i concerti è previsto un biglietto unico d’ingresso € 12.

Il Festival Liszt Albano sostenuto dal Comune di Albano (Ass.to alla Cultura) è ideato e organizzato dall’Ass. Amici della Musica Cesare De Sanctis con la direzione artistica di Maurizio D’Alessandro.

Info e prevendite: Drin Service Tel. 069364605 – info@drinservice.com

Ingresso con registrazione e Green Pass obbligatorio