‘Ex on the Beach Italia – Casting’: due puntate dedicate ai casting della terza stagione

Due appuntamenti speciali con i casting della terza stagione di 'Ex on The Beach Italia'. Ecco una clip con qualche anticipazione.

Mercoledì 29 settembre e 6 ottobre alle 22.00 su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW),arriva Ex On The Beach Italia – Casting. Finalmente si accenderanno i riflettori sui momenti più divertenti del programma: i casting della terza stagione del dating show.

In questo doppio appuntamento spazio ad una serie di divertenti e stupefacenti siparietti, prove psicologiche e momenti esilaranti. Una severissima giuria composta da ex protagonisti del programma si impegnerà a valutare i nuovi aspiranti. La terza stagione di Ex On The Beach Italia andrà in onda da mercoledì 13 ottobre alle 22.00 su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW), con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Ma le sorprese non sono finite qui. Per fare un tuffo nel passato dal 4 ottobre alle 22.10 su VH1 (67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) sarà possibile vedere – per la prima volta in chiaro – le prime due stagioni di Ex On The Beach Italia, capitanate rispettivamente da Elettra Lamborghini e dalla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’appuntamento è da lunedì al venerdì, mentre nel weekend sono previste delle maratone delle prime due edizioni del format, sempre in seconda serata.