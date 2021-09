Teatro Palladium: la nuova stagione autunnale

Dal 2 ottobre al 20 dicembre riprende la programmazione del Teatro Palladium, lo storico teatro dell’Università Roma Tre. Fra gli artisti in scena Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Valentina Cervi, Giorgio Tirabassi, Peppe Servillo e gli Avion Travel.

Il travolgente spettacolo Fratto_X del duo Leone d’oro alla carriera Antonio Rezza e Flavia Mastrella, la prima romana di Pandora della compagnia Teatro dei Gordi e TVATT di Luigi Morra, Valentina Cervi protagonista della pièce tratta dall’opera d’esordio di Natalia Ginzburg, gli spettacoli di Giorgio Tirabassi e Peppe Servillo e il concerto degli Avion Travel, Edoardo Siravo in Prometeo. Questi sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione autunnale del Teatro Palladium, lo storico teatro dell’Università Roma Tre situato nel cuore di Garbatella, che prende il via il 2 ottobre.

“Il Teatro Palladium, ormai uno dei grandi teatri di Roma, riapre in piena sicurezza. Una programmazione di alta qualità, l’interrelazione tra le arti, la ricerca e la formazione universitaria, fanno del Palladium un centro di cultura e di prestigio, di cui l’Università Roma Tre è orgogliosa. La nuova stagione artistica va in questa direzione: fare del teatro lo spazio privilegiato per un confronto costruttivo tra le aule universitarie e la cultura cittadina” sottolinea il Rettore dell’Università Roma Tre Luca Pietromarchi. “Il teatro come luogo di spettacolo, di cultura e di formazione ha oggi più che mai il compito di fare i conti con gli ‘infiniti mondi’ del reale e degli immaginari, in un contesto che si trasforma e che genera nuovi scenari e punti di vista, nel senso di qualcosa che sta per avvenire. La stagione del Teatro Palladium proietta questa pluralità e questa condizione di attesa nella dimensione del dialogo senza confini tra le diverse discipline artistiche”. Racconta così la nuova stagione Luca Aversano, Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium che ha curato la nuova stagione insieme ai consiglieri Silvia Carandini, Giandomenico Celata, Claudio Giovanardi e Simone Trecca. La prima parte della nuova stagione artistica, programmata fino al 20 dicembre, si inaugura il 2 ottobre con la prima assoluta de La medium, tragedia in due atti su parole e musica del compositore contemporaneo Giancarlo Menotti, eseguita dall’Ensemble Novecento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e diretta da Giovanni Di Stefano. L’opera è rappresentata nell’ambito di Reate Festival, la cui missione è quella di valorizzazione il teatro musicale del Novecento con la programmazione delle partiture più significative del secolo scorso. L’11 ottobre il teatro rende omaggio, con un concerto, alla musicologa e storica della musica Fiamma Nicolodi recentemente scomparsa; il 12 il Trio Domus, formato da Filippo Fattorini (violino), Paolo Andriotti (violoncello) e Orietta Caianiello (pianoforte), celebra le musiciste Mel Bonis, Pauline Viardot, Nadia Boulanger, Germaine Tailleferre. Durante tutta la stagione non mancheranno poi gli appuntamenti con i concerti della Roma Tre Orchestra dedicati ai più grandi maestri della musica classica. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Flautissimo, festival dedicato al flauto e ai migliori interpreti delle musiche scritte per questo strumento, che quest’anno festeggia i trent’anni dalla sua nascita e le ventitré edizioni. Apre il festival il 23 ottobre la prima romana dello spettacolo Amore non amore, un viaggio nei sentimenti attraverso le canzoni del repertorio classico napoletano interpretate da Peppe Servillo, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano e le poesie di Franco Marcoaldi. Il 24 ottobre i due virtuosi della scena jazz contemporanea Fabrizio Bosso (tromba) e Luciano Biondini (fisarmonica) si esibiscono (per la prima volta a Roma) in Concerto per Jack London. Melodramma jazz d’amore e pugilato, racconto di uno dei mille talenti del celebre scrittore Jack London. Il 30 e il 31 ottobre tornano le due giornate dedicate alla musica da camera per flauto con masterclass, incontri e concerti con alcuni tra i più grandi flautisti al mondo tra cui Emmanuel Pahud, Silvia Careddu, Philippe Bernold e molti altri. Il 20 novembre Giorgio Tirabassi insieme alle chitarre di Moreno Viglione e Gianfranco Malorgio, al contrabbasso di Renato Gattone e al clarinetto di Gian Piero Lo Piccolo presenta Django Reinhardt, Il Fulmine a tre dita, la vita e le sonorità di uno dei più iconici chitarristi della storia. Il 21 novembre è la volta di un grande ritorno: gli Avion Travel tornano al Teatro Palladium, palcoscenico che 40 anni fa ospitò il loro esordio romano e che segnò l’inizio di una lunga carriera artistica. Il 27 e il 28 novembre (in prima romana) l’attrice Valentina Cervi dà voce e anima alla giovane protagonista Delia in La strada che va in città, pièce tratta dall’omonimo romanzo d’esordio di Natalia Ginzburg. Chiude il festival dal 3 al 5 dicembre la prima assoluta di Sorella, pièce tratta da un testo di Marco Lodoli e diretta da Stefano Cioffi su Amaranta, maestra d’asilo di tredici bambini scatenati e suora smarrita con il desiderio di una vita diversa.

Il festival Nuova Consonanza inaugura al Teatro Palladium la sua 58esima edizione il 7 novembre con la prima assoluta de Le Ossa di Cartesio, su libretto di Guido Barbieri e con la musica di Mauro Cardi. L’opera è un giallo seicentesco che indaga la morte di Cartesio e gli enigmi che la circondano. Si prosegue l’11 novembre con il concerto conclusivo del workshop di composizione De Musica, la fabbrica della creatività tenuto dal Maestro Marcello Panni sul tema Igor Stravinskij, nel 50° anniversario della morte. Il 14 novembre va in scena (in prima assoluta) l’omaggio a Cesare Pascarella, scrittore vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo, autore di poesie e sonetti in romanesco, con La scoperta de l’America e altri sonetti, poema che sancì la sua fama e in cui viene ripercorsa la vicenda di Colombo proposta in forma di azione musicale composta da Fabrizio de Rossi Re, per attore (Massimo Wertmüller), clarinetto (Fabio Battistelli) e pianoforte (Fabrizio de Rossi Re). Chiude il festival il 17 novembre alla sua prima esecuzione italiana Arianna e il minotauro, melologo per voce recitante, soprano ed ensemble, su libretto di Giorgio Ferrara e René De Ceccatty con la musica di Silvia Colasanti. In questo spettacolo il mito di un mostro terrificante si trasforma in un dramma “umano”: alla forza del Minotauro non si accompagnano il pensiero e la capacità di distinguere il bene dal male ma solo un sentire confuso e innocente che fanno del mostro, del diverso, non un nemico, ma una vittima, un ingenuo condannato a vivere nel corpo di un essere mostruoso. Cecità / Ensaio sobre a Cegueira è la performance, in scena il 6 ottobre, ispirata all’opera omonima del Premio Nobel alla letteratura José Saramago, nata al culmine di un percorso di sperimentazione coreografica di Nèlia Pinheiro riguardante il comportamento del corpo umano dinanzi a situazioni di crisi. Sul palco, tre ballerini interpretano i diversi personaggi dell’opera di Saramago. Il primo grande appuntamento con il teatro è il 15 ottobre con la prima romana di Pandora, spettacolo della compagnia Teatro dei Gordi guidata da Riccardo Pippa, vincitrice del Premio Anct 2020 e del Premio Hystrio-Iceberg 2019. Un bagno pubblico è il luogo dove si incrociano tante microstorie di una varia umanità in bilico tra comicità e tragedia, poesia e disagio. Senza parole, solo con oggetti, cambi di costume e rigorose partiture fisiche, gli attori attraversano, con i loro bislacchi personaggi, questo non-luogo dove le azioni quotidiane si amplificano oltre i limiti e le censure. Il 4 novembre è di scena, nello speciale allestimento con musica dal vivo, TVATT, spettacolo ideato da Luigi Morra, acronimo di Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali ma anche, in una parte di Sud Italia, un modo per dire “ti picchio”. Lo spettacolo infatti indaga in una sorta di esperimento performativo, in gran parte comico e grottesco, il tema della violenza, quella primordiale, scovata nel quotidiano e che spesso, nel bene o nel male, risulta essere inevitabilmente “spettacolare”. Altrettanto dissacrante è Fratto_X, firmato dal duo Rezza-Mastrella, in scena il 13 novembre con Ivan Bellavista e Antonio Rezza stesso: in uno scambio perverso e lucido, sfrontato ed esilarante, due persone discorrono sull’esistenza. Il 18 e il 19 novembre il Teatro Palladium ospita la nuova edizione della rassegna dedicata al teatro in carcere Destini Incrociati, organizzata dal Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere. L’iniziativa è finalizzata a fare il punto sul lavoro dei primi dieci anni di vita del Coordinamento Nazionale.Il 9 e il 10 dicembre è per la prima volta a Roma Kaspar (Ovvero una tortura di parole), rielaborazione di Peter Handke con Lea Barletti e Werner Waas della misteriosa vicenda di Kaspar Hauser, il ragazzo che affermò di essere cresciuto in totale isolamento in una cella scura. Un’altra prima romana è Parlami Terra di Federica Migliotti, il 12 dicembre: uno spettacolo rivolto anche ai più piccoli che racconta attraverso il sogno della protagonista l’indissolubile legame tra l’uomo e la natura. Dal 16 al 19 dicembre Edoardo Siravo diretto da Patrick Rossi Gastaldi rivive il dramma di colui che donò il fuoco agli uomini, Prometeo, l’eroe confinato in un sistema di valori arcaici dove l’ambizione a quel “di più” è considerata un atto di intollerabile superbia: un destino a cui l’uomo ancora oggi non sembra riuscire a sfuggire. Infine il 20 dicembre, nel centenario dalla morte di Dante, in programma Dante Immortale – 700 anni di vita: sul palco, coordinati da Giuseppe Manfridi, Dario Pisano e Maria Teresa Martuscelli si alternano nel raccontare due diversi modi di ‘convivere’ con l’autore di quello che Borges ha definito il più bel libro che essere umano abbia mai scritto. Tra le iniziative previste per le celebrazioni del grande poeta si inserisce il 27 ottobre anche il Festival dantesco diretto da Paolo Pasquini, che trova nel teatro Palladium una sede ideale per la sua realizzazione.Dal 17 al 22 ottobre il Teatro Palladium sarà uno dei luoghi che ospiterà gli appuntamenti della nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, mentre dal 22 al 25 novembre sarà la sede del Palladium Film Festival, ideato e diretto da Vito Zagarrio, che si intreccia einteragisce con le proposte artistiche programmate in seno al tradizionale convegno internazionale di cinema, previsto per il 23 e 24 novembre e dedicato quest’anno ai temi dell’animazione.Torna inoltre per la sua terza edizione #viteinmusica, rassegna di incontri e proiezioni sul biopic musicale: quattro incontri, a partire dal 3 novembre, sull’affascinante rapporto che da sempre lega il cinema alla musica, in compagnia di studiosi, registi e critici cinematografici. Una novità importante di questa stagione è rappresentata dalla prima edizione del premio cinematografico Movie To Music. Curato dalla critica e giornalista cinematografica Paola Casella con la partecipazione di un’autorevole giuria, il premio (unico nel suo genere) è dedicato a film di carattere musicale, suddivisi in diverse categorie a seconda della durata (lungo o cortometraggio), del tipo di narrazione (finzione o documentario) e del tema musicale affrontato (musical, biografia, racconto di un mestiere, luogo o evento musicale). In linea con la sua vocazione universitaria, in un dialogo costante con il territorio e con i dipartimenti dell’Università Roma Tre, enti e istituzioni del territorio (MiC, Miur, Regione Lazio e Municipio Roma VIII), il Teatro Palladium rinnova i laboratori e le iniziative per gli studenti dell’Università e delle scuole. A dicembre è in programma la restituzione scenica del laboratorio La scuola salvata dai ragazzi, progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio, che mira a dar voce agli studenti, alle loro proposte per migliorare la scuola, attraverso pratiche partecipative, artistiche e culturali che coinvolgeranno studenti della scuola secondaria e professionisti del mondo del teatro.

Con il progetto Audience ®evolution la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium è tra gli enti teatrali vincitori del bando del Ministero per le attività culturali – Direzione generale spettacolo a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo (FUS) nell’ambito dei progetti di formazione del pubblico per l’annualità 2021. Un traguardo che conferma, riconosce e sostiene l’impegno che la Fondazione dedica alle alla ricerca e alla formazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo, della musica, del cinema. Audience ®evolution, curato da Alessandra De Luca, è un progetto di formazione e partecipazione del giovane pubblico rivolto in particolar modo agli studenti universitari. Ulteriore progetto mirato al coinvolgimento diretto dei giovani è il workshop rivolto agli ensemble musicali universitari, previsto per il 28 ottobre, con la partecipazione di studenti e docenti provenienti da 12 diversi atenei italiani. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’ADUIM (Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica) e sostenuto dal contributo del MiC – Direzione generale spettacolo dal vivo, prevede anche una serie di iniziative per la costruzione di una rete nazionale della musica universitaria.

PROGRAMMA:

OTTOBRE

SAB 2 • Ore 20.30 (musica)

DOM 3 • Ore 18.00

Reate Festival

LA MEDIUM (PRIMA ASSOLUTA)

Tragedia in due atti (1947)

Parole e musica di Giancarlo Menotti (1911-2007), regia Cesare Scarton, in coproduzione con Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e Ente Luglio Musicale Trapanese, e con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Accademia Filarmonica Romana e Teatro dell’Opera di Roma.

MER 6 • Ore 20.30 (danza)

CECITÀ – ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA

Regia: Coreografia Nélia Pinheiro

Danzatori: Fábio Simões, Gonçalo Almeida Andrade, Nélia Pinheiro,

Testo: José Saramago, musica e composizione Sonora Gonçalo Almeida Andrade, Costumi José António Tenente, Disegno Luci Nuno Meira, scenografia Nélia Pinheiro, Rafael Leitão, direttore di produzione RAFAEL LEITÃO, produzione CDCE 2019/2020, coproduzione Companhia de Dança Contemporânea de Évora, Município de Évora (Città candidata a Capitale Europea della Cultura nel 2027), residenza artistica: CENTRO DE ARTES DE MARVILA – LX

INGRESSO GRATUITO

LUN 11 • Ore 20.30 (musica)

CONCERTO IN RICORDO DI FIAMMA NICOLODI

Distant voices still lives

Duo Francesco Dillon (violoncello),Emanuele Torquati (pianoforte)

Musiche di Franz Liszt, Alexander Von Zemlinsky, Salvatore Sciarrino, Alfredo Casella, Johannes Brahams, Gabriel Fauré, Jacob Ter Velduis

INGRESSO GRATUITO

MAR 12 • Ore 20.30 (musica),

Trio Domus

LE MUSICISTE

Filippo Fattorini (violino) Paolo Andriotti (violoncello) Orietta Caianiello (pianoforte)

Musiche di Mel Bonis, Pauline Viardot, Nadia Boulanger, Germaine Tailleferre

INGRESSO GRATUITO

VEN 15 • Ore 20.30 (teatro)

PANDORA (PRIMA ROMANA)

Ideazione e regia Riccardo Pippa, di e con Claudia Caldarano, Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza | drammaturgia Giulia Tollis | maschere e costumi Ilaria Ariemme | scene Anna Maddalena Cingi, disegno luci Paolo Casati, cura del suono Luca De Marinis, produzione Teatro Franco Parenti/ Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con Teatro dei Gordi

Audience revolution – Progetto realizzato con il contributo del MiC / Direzione generale spettacolo a valere sul FUS, direzione artistica di Alessandra De Luca

DA SAB 17 A VEN 22 • Ore 20.00 (cinema)

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

SAB 23 • Ore 19.00 (musica)

Flautissimo

AMORE NON AMORE (PRIMA ROMANA)

con Peppe Servillo e Franco Marcoaldi, alla chitarra Cristiano Califano

DOM 24 • Ore 18.00 (musica)

Flautissimo

CONCERTO PER JACK LONDON (PRIMA ROMANA)

Melodramma jazz d’amore e pugilato

tratto da The game di Jack London traduzione e adattamento Silvio Castiglioni con Fabrizio Bosso, tromba; Silvio Castiglioni, voce; Luciano Biondini, fisarmonica

LUN 25 • Ore 20.30

Roma Tre Orchestra

MER 27 • Ore 20.30

FESTIVAL DANTESCO

Direzione artistica Paolo Pasquini

INGRESSO GRATUITO

SAB 30 (musica)

Flautissimo

CONCERTI LA CITTÀ E IL DESIDERIO

Ore 16.00 Riccardo Ghiani e Sara Tenaglia

Ore 18.30 Julien Beaudiment e Mario Caroli

Ore 21.00 Philippe Bernold e Denis Bouriakov

DOM 31 (musica)

Flautissimo

CONCERTI LA CITTÀ E IL DESIDERIO

Ore 15,00 Emmanuel Pahud e Silvia Careddu

Ore 17,00 Livia Duleba e Andrea Oliva

Ore 19,00 Matteo Evangelisti, Paolo Taballione e Silvia Viland

NOVEMBRE

LUN 1 • Ore 20.30

Roma Tre Orchestra

MER 3 • Ore 18.00

#Viteinmusica

INCONTRI E PROIEZIONI SUI BIOPIC MUSICALI

Progetto realizzato con il contributo del MiC / Direzione generale cinema e audiovisivo

INGRESSO GRATUITO

GIOV 4 • Ore 20.30 (teatro)

TVATT

TEORIE VIOLENTE APRIORISTICHE TEMPORALI E TERRITORIALI

uno spettacolo ideato da Luigi Morra liberamente ispirato a “East” e “West” di Steven Berkoff

Con Luigi Morra, Pasquale Passaretti, Eduardo Ricciardelli, musiche originali eseguite dal vivo, Camera, luci e video Domenico Catano, elementi scenici Stefano Zecchini, drammaturgia e regia Luigi Morra, una produzione Etérnit/Teatraltro con la collaborazione di Lunarte e il supporto di TeatroForte e MArteLabel

Audience revolution – Progetto realizzato con il contributo del MiC / Direzione generale spettacolo a valere sul FUS, direzione artistica di Alessandra De Luca

VEN 5 • Ore 20.30 30 (musica)

Roma Tre Orchestra

DOM 7 • Ore 20.30 (musica)

Nuova consonanza

LE OSSA DI CARTESIO (PRIMA ASSOLUTA)

Opera in un atto e sei scene

Libretto di Guido Barbieri, musica di Mauro Cardi, voce narrante Franco Mazzi, soprano Valeria Matrosova, soprano Patrizia Polia, basso Franco Benetti, mise en espace Enrico Frattaroli, direttore Fabio Maestri, una produzione Associazione In Canto/Nuova Consonanza

LUN 8 • Ore 20.30 (musica)

Roma Tre Orchestra

MER 10 • Ore 18.00 (cinema)

#Viteinmusica

INCONTRI E PROIEZIONI SUI BIOPIC MUSICALI

Progetto realizzato con il contributo del MiC / Direzione generale cinema e audiovisivo

INGRESSO GRATUITO

GIO 11 • Ore 20.30 (musica)

Nuova consonanza

DE MUSICA

Concerto conclusivo del workshop di composizione De Musica, la fabbrica della creatività tenuto da Marcello Panni sul tema Igor Stravinskij, la musica popolare, ieri e oggi nel 50° anniversario della morte. Ensemble Roma Sinfonietta, direttore Marcello Panni, in collaborazione con Università degli Studi Roma Tre

SAB 13 • Ore 20.30 (teatro)

FRATTO _ X

di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

con Antonio Rezza e con Ivan Bellavista

(mai) scritto da Antonio Rezza

habitat di Flavia Mastrella, assistente alla creazione Massimo Camilli, luci Mattia Vigo, luci e tecnica Daria Grispino, organizzazione generale Marta Gagliardi, una produzione RezzaMastrella La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello,

Audience revolution – Progetto realizzato con il contributo del MiC / Direzione generale spettacolo a valere sul FUS, direzione artistica di Alessandra De Luca

DOM 14 • Ore 20.30 (musica)

Nuova consonanza

LA SCOPERTA DELL’AMERICA E ALTRI SONETTI (PRIMA ASSOLUTA)

Azione musicale per attore, clarinetto e pianoforte (2020)

testi di Cesare Pascarella (1858-1940), musica di Fabrizio de Rossi Re (1960)

con Massimo Wertmüller attore, Fabrizio de Rossi Re pianoforte, Fabio Battistelli clarinetto,

in coproduzione con Fondazione Roma Tre – Teatro Palladium

LUN 15 • Ore 18.00

#Viteinmusica

INCONTRI E PROIEZIONI SUI BIOPIC MUSICALI

Progetto realizzato con il contributo del MiC / Direzione generale cinema e audiovisivo

INGRESSO GRATUITO

MAR 16 • Ore 20.30 (musica)

Roma Tre Orchestra

MER 17 • Ore 20.30 (musica)

Nuova consonanza

ARIANNA E IL MINOTAURO (PRIMA ITALIANA)

Melologo per voce recitante, soprano e ensemble

musica di Silvia Colasanti, libretto di Giorgio Ferrara e René De Ceccatty Elio De Capitani voce recitante, Omo Bello soprano, Paris Mozart Orchestra, Claire Gibault direttore

GIO 18 e VEN 19 (teatro)

DESTINI INCROCIATI

Rassegna nazionale di Teatro in Carcere

a cura del Teatro Universitario Aenigma e del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere con il sostegno di MiC/ Direzione generale dello Spettacolo, con il Patrocinio di Ministero della Giustizia e le collaborazioni di Università degli Studi Roma Tre, Associazione Nazionale Critici di Teatro (A.N.C.T.), AGITA Teatro

SAB 20 • Ore 18.00

Flautissimo

DJANGO REINHARDT, IL FULMINE A TRE DITA

Voce recitante e chitarra solista Giorgio Tirabassi, chitarra ritmica Gianfranco Malorgio, chitarra solista Moreno Viglione, contrabbasso Renato Gattone, clarinetto Gian Piero Lo Piccolo

DOM 21 • Ore 18.00

Flautissimo

AVION TRAVEL

Concerto

DA LUN 22 A GIO 25

CinemaOltre

PALLADIUM FILM FESTIVAL

Ideato e diretto da Vito Zagarrio

INGRESSO GRATUITO

SAB 27 • Ore 19.00

DOM 28 • Ore 18.00

Flautissimo

LA STRADA CHE VA IN CITTÀ (PRIMA ROMANA)

di Natalia Ginzburg, regia Iaia Forte, con Valentina Cervi

LUN 29 • Ore 20.30 MUSICA

Roma Tre Orchestra

DICEMBRE

MER 1 • Ore 18.00

#Viteinmusica

INCONTRI E PROIEZIONI SUI BIOPIC MUSICALI

Progetto realizzato con il contributo del MiC / Direzione generale cinema e audiovisivo

INGRESSO GRATUITO

VEN 3 • Ore 21.00 (musica)

SAB 4 • Ore 19.00

DOM 5 • Ore 18.00

Flautissimo

SORELLA (PRIMA ASSOLUTA)

di Marco Lodoli, regia di Stefano Cioffi

con Anna Ferraioli Ravel, Antonio Monsellato, Giulia Bartolini e Alice Generali

MER 8 • Ore 20.30 (musica)

Roma Tre Orchestra

GIO 9 e VEN 10 • Ore 20.30 (teatro)

KASPAR (OVVERO UNA TORTURA DI PAROLE) – (PRIMA ROMANA)

di Peter Handke

con Lea Barletti e Werner Waas, regia/produzione di Barletti/Waas

con il sostegno dell‘ ItzBerlin e.V. e la collaborazione di Iacopo Fulgi e Harald Wissler

(in lingua tedesca con sopratitoli in italiano)

SAB 11 (cinema)

“MOVIE TO MUSIC” – PREMIO CINEMATOGRAFICO

Progetto realizzato con il contributo del MiC, direzione generale Cinema e Audiovisivo

Da un’idea di Luca Aversano e Giandomenico Celata

Direzione artistica Paola Casella

INGRESSO GRATUITO

DOM 12 • Ore 18.00 (teatro)

PARLAMI TERRA

da un’idea di Federica Migliotti

una creazione di Damiano Ottavio Bigi, Chiara De Bonis, Federica Migliotti, con Chiara De Bonis, coreografie Damiano Ottavio Bigi, elaborazioni sonore Valerio Camporini Faggioni, costumi Anna Coluccia, disegno luci Raffella Vitiello, animatore oggetti di scena Anton De Guglielmo, regiaFederica Migliotti, produzione Compagnia TeatroViola – Cranpi, con il sostegno di Spazio Vulkano – Ravenna Teatri, Casa Laboratorio di Cenci, Teatro Villa Pamphili, Teatro di Roma- Teatro Nazionale, Teatro Biblioteca Quarticciolo Spettacolo vincitore del bando In Viva Voce promosso da Atcl Lazio – Tout public dai 4 anni

GIOV 16, VEN 17 , SAB 18 • Ore 20.30 (teatro)

DOM 19 • Ore 18.00

PROMETEO da Eschilo

Adattamento e regia di Patrick Rossi Gastaldi, con Edoardo Siravo e Ruben Rigillo, Silvia Siravo, Gabriella Casali, Alessandro D’Ambrosi, musiche originali Francesco Verdinelli, Produzione associazione cultrale Laros di Gino Caudai

LUN 20 • Ore 20.30

DANTE IMMORTALE – 700 ANNI DI VITA

Coordinamento Giuseppe Manfridi con Dario Pisano e Maria Teresa Martuscielli

BIGLIETTERIA PALLADIUM

Intero 18€; ridotto 12€; ridotto studenti 8 €

Mail: biglietteria.palladium@uniroma3.it– Tel. 06 57 332 772

La biglietteria del Teatro apre due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

INFO

Piazza Bartolomeo Romano, 8 – Roma – Tel: 06 5733 2772

https://teatropalladium.uniroma3.it/ | https://www.facebook.com/teatropalladium/