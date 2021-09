‘Aperistorie’, l’aperitivo arriva in tv con Rossella Brescia, Roberto Valbuzzi e Bruno Vanzan

Il rito tutto italiano e glam dell'aperitivo diventa un nuovo programma tv - 'Aperistorie' - condotto da Rossella Brescia.

Rossella Brescia arriva su Real Time e Food Network con Aperistorie, Aperitivo all’italiana, un nuovo programma televisivo che celebra un rito tutto italiano. In onda dal 25 settembre, il programma va in onda ogni sabato alle ore 13:45 su Real Time (canale 31) e alle 19:15 su Food Network (canale 33). Aperistorie, Aperitivo all’italiana sarà inoltre disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Ad accompagnare Rossella Brescia troviamo poi lo chef Roberto Valbuzzi e il bartender Bruno Vanzan. I due si cimenteranno nella realizzazione di un aperitivo – con la celebre Rustica San Carlo – e un cocktail attinente al tema della puntata. Al termine di ogni aperistoria, i due esperti regaleranno una ricetta lampo da 90” che gli spettatori potranno divertirsi a replicare a casa.

Aperistorie, ospiti e cocktail

In ogni puntata, Rossella Brescia inviterà ospiti sempre diversi, appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo: attrici, cantanti, presentatori. Tanti personaggi, molto diversi tra loro, che si racconteranno in maniera curiosa e divertente, diventando così i veri protagonisti di Aperistorie.

Tra gli ospiti che vedremo ad Aperistorie anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la cantante Bianca Atzei, i volti tv Jonathan Kashanian e Diego Thomas e l’influencer Beatrice Valli. Ognuno di loro – seguendo il tema della puntata – svelerà indizi e informazioni utili allo chef Roberto Valbuzzi e al bartender Bruno Vanzan per ideare rispettivamente un aperitivo gourmet ad hoc e un cocktail personalizzato, che verrà loro offerto al termine dell’intervista.

Aperistorie è un branded content, realizzato da 302 Original Content, con la partecipazione di San Carlo e il coordinamento di Discovery Media, per Discovery Italia .