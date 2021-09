Spring Attitude Festival: ultimi tre appuntamenti con ‘Genera’

Si conclude la rassegna 'Genera' all’Eur Social Park, nell’ambito di S/A 2021, con i live dal 3 al 17 settembre di I Hate My Village, Tutti Fenomeni e Nu Genea.

Nonostante l’arrivo di settembre, Spring Attitude Festival rimane saldamente ancorato all’estate, rilanciando con tre super ultime date prima della sosta autunnale. Si torna quindi all’Eur Social Park per gli ultimi tre imperdibili appuntamenti di Genera.

Il primo è programmato venerdì 3 settembre con I Hate My Village, sicuramente una delle band rivelazione degli ultimi anni in Italia. Quasi un supergruppo formato da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro35, Afterhours), Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle) che ha incuriosito e conquistato stampa e pubblico con l’album di esordio omonimo, pubblicato per La Tempesta International. Il tutto a seguito del dirompente primo singolo Tony Hawk of Ghana (videoclip per la regia di Giorgio Testi con le animazioni di Donato Sansone).

Il 10 settembre (sempre venerdì) arriva invece Tutti Fenomeni. Il cantautore romano cambia le regole del gioco, è la canzone che non ti aspetti, la musica che diventerà di moda tra un paio d’anni. Tutto e il contrario di tutto. Merce Funebre ha confermato il giovane Giorgio Quarzo Guarascio come uno degli artisti più originali e unici della scena. Le successive canzoni Parlami di Dio e Faccia Tosta (prodotte come l’album d’esordio da Niccolò Contessa) non hanno fatto altro che suggerire ulteriormente che la rivoluzione è alle porte, mentre da pochissimo è uscito anche un suo contributo in Manifesto, l’antologia curata da Jacopo Barison ed edita da Fandango.

Infine, venerdì 17 settembre c’è Nu Genea, progetto artistico scaturito dalle menti creative dei napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Si distinguono, sin da subito, per la meticolosa ricerca che trae ispirazione da terreni sonori poco esplorati, mettendo al setaccio la musica del passato e rielaborandola in una personale formula di suono che è groove allo stato puro con influenze disco, funk, boogie, balearic, elettronica, folk, world e molto altro. Nel 2018 pubblicano Nuova Napoli, un omaggio alla loro città natale: grandi citazioni, accorte e meticolosamente studiate, un lavoro di grandissima cura che li porta ad essere apprezzati a livello internazionale. L’album viene acclamato come uno dei dischi più interessanti del 2018 e tra i vinili più venduti del 2019 : #2 a livello Global, #1 in Italia, #2 in Francia.

Euro Social Park:

Via di Val Fiorita (7,41 km)

00144 Roma, Lazio

tel 3515977250