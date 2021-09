Frammenti, in anteprima il video di ‘Un Attimo’ feat. Space One

Esce il 3 settembre il nuovo singolo di Frammenti, 'Un Attimo' feat. Space One. Ecco il video in anteprima.

Venerdì 3 settembre esce in radio e in digitale Un Attimo feat. Space One, il nuovo brano della band umbra Frammenti. Oggi vi proponiamo il video in anteprima.

Composto da Simone Federici, Federico Maracaglia, Eugenio Maglio e scritto insieme a Space One, Un Attimo è un pezzo dalle sonorità prettamente pop. Ma c’è anche il richiamo al rock e ai suoni moderni e vuole raccontare il momento che stiamo vivendo, con l’intenzione di ridare la voce a tutti quei lavoratori dello spettacolo che sono rimasti senza lavoro.

«Questo brano è nato cercando di trovare un senso al nostro incastro con un mondo che spesso non segue le nostre regole e i nostri valori, che a volte ci butta a terra e ci imbavaglia, come è successo a tutti noi musicisti durante questa pandemia – racconta la band – Proprio per dare profondità e spessore al brano abbiamo pensato a un featuring che coinvolgesse una figura forte e autentica che potesse dar voce anche alla sofferenza condivisa da tanti musicisti e lavoratori del mondo dello spettacolo che con la pandemia hanno visto frantumata la propria vita. Non abbiamo avuto dubbi e ci siamo rivolti a Space One, una delle colonne del rap italiano».

I Frammenti sono Simone Federici (voce), Eugenio Maglio (basso) e Federico Maracaglia (chitarra e sintetizzatori). Definiscono la loro musica «un’esplorazione creativa di più generi, dal rock al pop, fino al rap e alla più recente future bass». Lo scorso anno si sono classificati terzi al concorso Una Voce per l’Europa, ottenendo allo stesso tempo il primo posto nella sezione Brani in lingua italiana.