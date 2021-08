Chlöe, Doja Cat, Shawn Mendes e Twenty One Pilots agli MTV VMAs 2021

Si arricchisce la line up degli MTV VMAs 2021 con le esibizioni di Chlöe, Doja Cat, Shawn Mendes e Twenty One Pilots. Tutte le info.

Chlöe, Doja Cat, Shawn Mendes e Twenty One Pilots si uniranno alla line up delle superstar già annunciate agli MTV VMAs 2021, live dal Barclays Center domenica 12 settembre alle 8PM ET/PT su MTV. Gli artisti già annunciati precedentemente sono: Camila Cabello, Lil Nas X, LORDE, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre a partire dalle 00.30 con il Pre Show e dalle 2.00 con il Live Show. Andrà poi in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lunedì 13 settembre lo show sarà nuovamente disponibile su MTV dalle 21.10 in versione sottotitolata.

MTV VMAs 2021, le esibizioni di Chlöe, Doja Cat, Shawn Mendes e Twenty One Pilots

Chlöe farà il suo esplosivo debutto da solista sullo storico palco dei VMAs con il suo primo singolo Have Mercy, incluso nel suo prossimo album. Il potente duo Chloe x Halle, nominato MTV PUSH Artists nel 2018, ha elettrizzato il Pre-Show del 2020 con una performance mozzafiato di Ungodly Hour.

Doja Cat riporta la sua straordinaria forza ed energia ai VMAs. Nel 2020 si è esibita in un epico mash-up di Say So & Like That, aggiudicandosi il suo primissimo Moon Person per PUSH Best New Artist. Quest’anno, è pronta ad alzare l’asticella ancora più in alto con un’altra performance straordinaria e ad aggiudicarsi cinque premi, inclusi due dei più importanti riconoscimenti della serata: Video of the Year e Artist of the Year.

Shawn Mendes è un veterano dei VMAs e torna sul palco dopo aver eseguito, nel 2019, due dei successi più amati dai suoi fan, If I Can’t Have You e il piccante duetto Señorita con Camila Cabello. Quest’anno, il due volte vincitore dei VMAs debutterà con una performance tutta nuova del suo ultimo singolo di successo Summer Of Love e cercherà di aggiudicarsi il premio per Best Pop.

I Twenty One Pilots, dopo una performance di debutto da prima pagina con A$AP Rocky nel 2015, tornano a chiudere il palco dei VMAs con un’esibizione dirompente e scatenata del singolo di successo Saturday e a competere per vincere la loro terza Moon Person nella categoria Best Alternative.