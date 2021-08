Billie Eilish, il trailer di ‘Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles’

Arriverà su Disney+ il 3 settembre 'Happier Than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles', il concerto di Billie Eilish. Ecco il trailer.

La Disney ha rilasciato il trailer ufficiale del concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles di Billie Eilish, in anteprima mondiale su Disney+ da venerdì 3 settembre.

Diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne, lo speciale includerà anche alcuni elementi animati. Gli spettatori assisteranno a un viaggio onirico attraverso la città natale di Billie, Los Angeles, e i suoi scenari più iconici. Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles vede la partecipazione di Finneas, del Los Angeles Children’s Chorus, della Los Angeles Philharmonic, guidata dal direttore musicale e artistico Gustavo Dudamel, e del chitarrista brasiliano di fama mondiale, Romero Lubambo, con gli arrangiamenti per orchestra di David Campbell. Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles è stato prodotto da Interscope Films e Darkroom Productions. La produzione è in associazione con Nexus Studios e Aron Levine Productions. Kerry Asmussen è il direttore del concerto dal vivo e Pablo Berron è direttore della fotografia.

Lo sceneggiatore e regista Robert Rodriguez ha diretto i film d’azione Desperado e Dal tramonto all’alba. Tra gli altri suoi lavori cinematografici ci sono Sin City, Alita – Angelo della battaglia, We Can Be Heroes e i film Spy Kids.

Patrick Osborne è un animatore, sceneggiatore e regista americano. Nel 2014 ha vinto l’Academy per il miglior cortometraggio d’animazione per Feast, che ha segnato il suo debutto alla regia, seguito dall’innovativo corto in VR, Pearl, vincitore dell’Emmy e nominato agli Oscar nel 2017. Ha lavorato come direttore dell’animazione per la serie comedy di ABC, Imaginary Mary. In precedenza, Osborne è stato animatore per film come Ralph Spaccatutto e Bolt – Un eroe a quattro zampe dei Walt Disney Animation Studios.