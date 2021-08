Eminem e Snoop Dogg nella serie ‘BMF’, prodotta da 50 Cent

Il trailer e le prime immagini di 'BMF' (prodotta da 50 Cent), dal 26 settembre su STARZPLAY. Annunciato anche Eminem.

Arriverà su STARZPLAY – il servizio di streaming premium internazionale di STARZ – il 26 settembre la serie BMF, già attesissima. Prodotta da Curtis 50 Cent Jackson, BMF si ispira alla storia vera di due fratelli che emersero dalle strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni ’80. I due diedero vita a una delle famiglie criminali più influenti del Paese.

La leadership carismatica di Demetrius Big Meech Flenory, l’acume per gli affari di Terry Southwest T Flenory e la visione di una partnership portata oltre il traffico di droga fin dentro al mondo dell’hip hop, avrebbero reso i due fratelli iconici a livello globale. La loro fede incrollabile nella lealtà familiare sarebbe stata la pietra miliare della loro collaborazione e il punto cruciale di una loro eventuale rottura. È una storia sull’amore, la famiglia e il capitalismo durante la ricerca del sogno americano.

Proprio nelle ultime ore, è stato annunciato che in BMF (Black Mafia Family) ci sarà anche Eminem, nei panni di White Boy Rick (Rick Wershe Jr.), il più giovane informatore dell’FBI della storia americana.

«Ebbene sì – ha scritto 50 Cent sui social – sto tirando fuori i pezzi grossi. Non potevo fare uno show ambientato a Detroit senza coinvolgere Eminem, la leggenda. Interpreterà White Boy Rick in BMF».

Durante un TCA panel, 50 Cent ha inoltre aggiunto che Eminem apparirà nell’ottavo episodio della prima stagione di BMF, diretto dallo stesso produttore esecutivo. Non proprio un debutto per il rapper, ma quasi considerando che non lo vedevamo sullo schermo dai tempi di 8 Mile, nel 2002.

Oltre a Eminem, il cast già annunciato include Demetrius Lil Meech Flenory Jr. – figlio di Demetrius Big Meech Flenory -, Da’ Vinchi, Russell Hornsby, Michole Briana White, Ajiona Alexus, Eric Kofi-Abrefa, Myles Truitt e Steve Harris. Ma ci saranno anche la rapper nativa di Detroit Arkeisha Kash Doll Knight, Wood Harris e Snoop Dogg in ruoli ricorrenti. La La Anthony e Serayah sono le guest star.

BMF è prodotta da Curtis 50 Cent Jackson (co-creatore di Power Universe, For Life), insieme allo showrunner, produttore esecutivo, scrittore Randy Huggins. Tasha Smith dirige più episodi ed è anche produttrice esecutiva della serie. Terri Kopp, Anthony Wilson e Anne Clements sono anche produttori esecutivi. BMF è prodotta dalla G-Unit Film and Television di Curtis 50 Cent Jackson in associazione con Lionsgate Television per STARZ.