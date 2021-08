Aaliyah, l’album ‘One in a Million’ disponibile in streaming su Spotify

Dopo una battaglia tra eredi e ex manager, il catalogo di Aaliyah arriva finalmente su Spotify. Disponibile ora 'One in a Million'.

Dopo un po’ di tribolazioni e qualche dubbio, il portfolio di Aaliyah è finalmente arrivato su Spotify. I fan della cantante – scomparsa il 25 agosto 2001 in un incidente aereo – potranno finalmente ascoltare sulle piattaforme streaming One in a Million, secondo album in studio dell’artista uscito nel 1996. In realtà, Spotify rilascerà l’intero catalogo dell’artista nel corso delle prossime settimane fino ad ottobre. Dopo One in a Million, arriveranno in streaming anche I Care 4 U e Ultimate Aaliyah, in occasione dei 20 anni trascorsi dalla scomparsa della cantante.

Come scritto poc’anzi, il processo non è stato semplice a causa di una battaglia tra l’ex manager della cantante e le persone responsabili del suo patrimonio. Nello specifico la Aaliyah LLC gestita da sua madre Diane, dal fratello Rashad e dall’ex manager (e zio) Barry Hankerson. Hankerson è proprietario dei master, mentre il catalogo è nelle mani dei suoi ‘eredi’.

«Questo tentativo senza scrupoli di rilasciare la musica di Aaliyah senza trasparenza e senza tener conto degli eredi – avevano dichiarato gli eredi della cantante a mezzo stampa a inizio agosto – ci costringe a usare la parola perdono. Alla fine, desideriamo una conclusione e un po’ di pace, così da facilitare la crescita dell’Aaliyah Memorial Fund e di altri progetti creativi basati sulla vera essenza di Aaliyah. Cioè ispirare forza e positività per le persone di ogni credo, razza e cultura in tutto il mondo».

Il 10 settembre arriverà dunque sulle piattaforme Aaliyah (album del 2001 che include la hit Rock the Boat), mentre il 3 settembre sarà la volta della colonna sonora di Romeo Must Die. L’album di debutto Age Ain’t Nothing But a Number del 1994 è già disponibile. Spotify ha anche aggiornato la playlist This is Aaliyah.