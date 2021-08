Passeggiate Poetiche: torna dal 16 agosto la manifestazione al Circeo

Dal 2010 ad oggi continua il successo dei caratteristici itinerari organizzati dall’Associazione Culturale Exotique in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo per promuovere il territorio attraverso musica arte e creatività. Fra i vari ospiti l’ex frontman dei Nobraino, Lorenzo Kruger.

Le Passeggiate Poetiche sono itinerari organizzati dall’Associazione Culturale Exotique in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo per promuoverne la conoscenza, la tutela e la corretta fruizione attraverso la musica, l’arte e la creatività, stimolando suggestioni uniche che dal 2010 ad oggi hanno condotto migliaia di persone alla scoperta della grande biodiversità di questo territorio. Un esempio di come l’arte e la natura possano trovare esemplari punti di contatto e che avrà il suo svolgimento, quest’anno, nel periodo che va da lunedì 16 agosto sino a giovedì 26 agosto.

Passeggiate Poetiche, il programma

Lunedì 16 e martedì 17 Agosto 2021 ore 17:00

Passeggiata Poetica dalla Cava al Peretto con concerto finale piano e voce di Lorenzo Kruger

Una passeggiata che ancora una volta ci svela i segreti della Foresta del Promontorio del Circeo percorrendola dal versante di Quarto Freddo e arrivando fino al Peretto lungo il Sentiero del Brecciaro (n. 755), dove ci attende il concerto piano e voce di Lorenzo Kruger (tra gli ospiti più assidui di Exotique dal 2010 ad oggi), autore del recente singolo Con me Low-Fi per Woodworm Label, in attesa del nuovo album. Cantautore e performer dall’indole eclettica, ex frontman dei Nobraino, Lorenzo Kruger non è mai banale, torna con il suo pianoforte nella natura selvaggia del Circeo.

Mercoledì 18 Agosto 2021 ore 17:00

Passeggiata Poetica nella Selva di Circe con la performance finale La Foresta Sonora di Vito Cardellicchio

La Selva di Circe è uno degli ambienti più suggestivi e incontaminati del Parco Nazionale del Circeo che attraverseremo a piedi, esplorandone ogni singolo angolo, fino ad arrivare a La Foresta Sonora. Qui la musica ispirata ai suoni della natura caratterizza la performance di sole percussioni di Vito Cardellicchio. Kalimba come canto di uccelli, talking drum come rami scossi dal vento, marimba come gocce di pioggia sul legno, berimbau come ronzare di uno sciame di api.

Sabato 21 Agosto 2021 ore 17:00

Passeggiata Poetica dalle Crocette al Faro con il concerto finale piano solo di Massimo Gentile

Una Passeggiata con il mare davanti dall’inizio alla fine, con panorami mozzafiato sulle Isole Pontine dall’alto della cresta del Monte Circeo, icona indiscussa del Parco Nazionale del Circeo. Attraverseremo lenti il Quarto Caldo del Promontorio tra colori vivaci e profumi intensi fino ad arrivare all’ora del tramonto al Faro di Capo Circeo dove Massimo Gentile ci suonerà Scarlatti, Bach, Rossini e Monk in un contesto unico e raro.

Domenica 22 Agosto 2021 ore 17:00

Passeggiata Poetica dei 4 laghi dalla Duna alla Selva di Circe con il concerto finale del Duo Onirico Sonoro

Un viaggio nel Parco Nazionale del Circeo tra la Duna costiera, ambiente unico in Italia che raggiunge altezze fino a 27 metri, e Le Zone Umide costituite dai quattro laghi costieri, Paola, Caprolace, Monaci e Fogliano, che rappresentano il più importante ecosistema palustre d’Italia, dichiarato Zona Umida di Interesse Internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar (Iran 1971). A completare l’idillio con la Natura, le sonorità e le suggestioni musicali del Duo Onirico Sonoro in una delle lestre più rappresentative del Parco.

Martedì 24 Agosto 2021 ore 17:00

Passeggiata Poetica dal Peretto a Torre Paola con il concerto finale al tramonto dei 291out

Un itinerario attraverso la Foresta del Quarto Freddo lungo un sentiero ricco di luoghi suggestivi nel cuore del Promontorio del Circeo. Un viaggio che proseguirà al tramonto con il concerto dei 291out, un ensemble di musicisti «dedito ad un sound immaginifico e cinematograficamente perfetto» in uno scenario da sogno, tra la riva del mare e Torre Paola.

Mercoledì 25 Agosto 2021 ore 17:00

Passeggiata Poetica dal Centro Storico alle Crocette con concerto finale Leuca di Rachele Andrioli

Una passeggiata che ancora una volta ci svela i segreti della Foresta del Promontorio del Circeo lungo il sentiero delle Ceraselle fino ad arrivare sulla cresta del Monte Circeo davanti ad un panorama meraviglioso sulle Isole Pontine. A suggellare l’itinerario il concerto della straordinaria cantante e polistrumentista pugliese Rachele Andrioli con il suo progetto “Leuca”.

Giovedì 26 Agosto 2021 ore 17:00

Stessa destinazione del giorno precedente ma lungo il Sentiero delle Mura Ciclopiche, uno dei trekking più belli tra quelli del Promontorio. Ad attenderci sulla vetta il concerto della straordinaria cantante e polistrumentista pugliese Rachele Andrioli con il suo progetto “Leuca”.

