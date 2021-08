Al Gargano ‘TUTTILIBRI – libri x tutti’ e il Festival Gargano dei Giornalismi

Appuntamenti imperdibili nella cornice del Gargano con due eventi. Il trait d'union è l’appuntamento-evento con Giuliano Sangiorgi.

La meravigliosa cornice del Gargano sarà protagonista ad agosto di due manifestazioni che arricchiranno la proposta culturale dell’estate italiana. A partire dal 2 agosto a Peschici prenderà il via la prima edizione di TUTTILIBRI – libri x tutti, una serie di presentazioni ed incontri con protagonisti grandi autori e giornalisti. Da Federico Moccia a Michele Cucuzza, Giovanni Scifoni, Filippo La Porta, Claudio Lecci e Mariella Di Monte, Domenico Liggeri e fra Luca Casalicchio.

La manifestazione, ideata e organizzata da Michele Afferrante, è stata fortemente voluta da Franco Tavaglione, sindaco di Peschici (FG).

TUTTILIBRI – libri x tutti: il calendario completo

(tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21.30 in Piazza Pertini)

martedì 10 agosto

Il critico letterario Filippo La Porta presenta Come un raggio nell’acqua. Dante e la relazione con l’altro (Salerno Editrice) – conduce Michele Afferrante

giovedì 12 agosto

Il frate cappuccino Luca Casalicchio e il giornalista enogastronomico Domenico Liggeri presentano Il Cuciniere di Frate Indovino (Edizioni Frate Indovino) – conduce Anna Langone

A fare da trait d’union tra TUTTILIBRI – libri x tutti e il Festival Gargano dei Giornalismi sarà l’appuntamento-evento di martedì 17 agosto a Peschici. Giuliano Sangiorgi – leader del gruppo rock Negramaro – dialogherà con il giornalista Gino Castaldo. Si parlerà di musica e del suo ultimo romanzo Il tempo di un lento (Einaudi).

Il Festival Gargano dei Giornalismi

Il Festival Gargano dei Giornalismi – voluto da Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano (FG), dal suo assessore Raffaele Sciscio e dal sindaco di Peschici Franco Tavaglione – è ideato e diretto da Michele Afferrante, che riunisce il Premio Trabucco in difesa dell’ambiente di Peschici e il Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo Afferrante di Vico del Gargano.

L’appuntamento con la sesta edizione del Premio Trabucco in difesa dell’ambiente è fissato per venerdì 20 agosto e vedrà salire sul palco di Piazza Pertini a Peschici (FG) alle ore 21.30, il giornalista e conduttore Patrizio Roversi, Sara Segantin (attivista ambientale, fondatrice di FridaysforFuture in Italia e autrice del romanzo Non siamo eroi, Fabbri Editori) e Max Paiella, comico, cantante e imitatore, ospite fisso del Ruggito del Coniglio (Radio2). A condurre la serata Chiara Giallonardo.

Il secondo e ultimo appuntamento di agosto sarà sabato 21 agosto in Piazza San Domenico a Vico del Gargano (FG) alle ore 21.00 quando si svolgerà la settima edizione del Premio Gargano di Giornalismo Vincenzo Afferrante. La serata, condotta da Michele Cucuzza, vedrà sul palco il giornalista e conduttore del TG1 Francesco Giorgino, il cantautore e compositore Niccolò Agliardi – vincitore del Golden Globe 2021 per migliore canzone originale Io sì (Seen), brano scritto insieme a Laura Pausini e Diane Warrene – e il critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi (autore del libro Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi, La nave di Teseo).

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.