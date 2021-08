Keta del collettivo REAL MUSIC 4EVER, il nuovo singolo è POPO feat. Kilimoney

Si intitola POPO il nuovo singolo di Keta del collettivo REAL MUSIC 4EVER. Il brano è in featuring con Kilimoney.

Forte del successo di Seven 7oo, dopo il feat. internazionale 2wice con Sai So (l’artista di South London che sta conquistando la scena Drill UK inserito dal prestigioso magazine inglese Complex tra i rapper da tenere d’occhio nel 2021) e la collaborazione con Simba La Rue in Glide, Keta ha annunciato attraverso i suoi canali social POPO, il nuovo singolo feat. Kilimoney in uscita il 5 agosto su tutte le piattaforme digitali.

Con questo brano i due rapper del collettivo Real Music 4Ever rinnovano la collaborazione. L’obiettivo è riportare la loro idea di pezzo estivo dopo La Giungla, singolo uscito la scorsa estate. Il brano era caratterizzato da melodie che ricordano sonorità francesi accompagnate da un tappeto in cassa dritta.

Da oggi, inoltre, è online anche il videoclip di POPO, per la regia di Davide de Meo.

REAL MUSIC 4EVER (RM4E) è la label nata nel 2018 tra i palazzi delle case popolari di San Siro – Zona 7 Milano. Grazie ai suoi giovanissimi talenti Rondodasosa, Vale Pain, Sacky, Keta si sta facendo sempre più spazio nella scena rap italiana e internazionale, confermandosi una delle realtà più calde del momento.