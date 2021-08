Offspring, Pete Parada allontanato perché non può vaccinarsi: «Nulla contro la band»

In un lungo post su Instagram, Pete Parada spiega le ragioni del suo allontanamento dagli Offrspring. Con qualche considerazione.

Il batterista degli Offspring, Pete Parada, ha reso noto a mezzo Instagram di essere stato allontanato dalla band perché impossibilitato a vaccinarsi. Un lungo post in cui il musicista ha spiegato come mai non sarà in tour e cosa pensa effettivamente della situazione vaccini negli USA.

«Ho delle notizie sfortunate e difficili da condividere. – scrive Parada in un post – So che molti dei miei amici stretti e familiari avrebbero preferito ascoltare queste parole prima in privato. Mi scuso per la natura pubblica di questa divulgazione, ma non so come avere questa conversazione più volte. A causa della mia storia medica personale e dei suoi effetti collaterali, il mio dottore mi ha consigliato di non fare iniezioni in questo momento. «Ho preso il virus più di un anno fa, per me fu leggero. Sono sicuro quindi di riuscire ad affrontarlo di nuovo, ma non sono sicuro di poter sopravvivere ad un altro round post-vaccino per la Sindrome di Guillain-Barré. Ce l’ho da quando sono un bambino ed è progressivamente peggiorata durante la mia vita. Purtroppo per me (e per la mia famiglia, che sta sperando di avermi accanto un po’ più di tempo) il rischio supera i benefici».

Queste le spiegazioni di Pete, che poi prosegue.

«Dato che non sono in grado di rispettare quello che sta diventando sempre più un mandato del settore, è stato deciso recentemente che non è sicuro che io stia in giro, nello studio o in tour. Lo sto dicendo perché non mi vedrete ai prossimi concerti. E voglio anche condividere la mia storia così che chiunque stia sperimentando l’agonia e l’isolamento di essere lasciato indietro in questo momento sappia che non è completamente solo. Non ho sentimenti negativi nei confronti di la mia band. Loro stanno facendo ciò che credono sia meglio per loro, mentre io faccio lo stesso. Auguro il meglio a tutta la famiglia Offspring! Ho il cuore a pezzi al pensiero di non vedere la mia road community e mi manca connettermi con i fan più di quanto possa esprimere a parole».

Pete Parada: «Tutte le voci meritano di essere ascoltate»

La riflessione del batterista diventa poi più socio-politica.