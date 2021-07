Da Times Square al Circo Massimo: i Måneskin live con un concerto evento nel cuore di Roma

Giornata di novità per i Måneskin: annunciato il nuovo management e un concerto evento al Circo Massimo nel 2022.

Giornata densa di novità che riguardano i Måneskin, il cui successo intercontinentale si muove lungo la rotta New York – Roma. La rock band, reduce da un tour di successo che ha toccato diversi paesi in Europa, ha annunciato un concerto evento nel cuore della città eterna. E non si tratta di un posto come un altro ma del Circo Massimo. La notizia lanciata sui social ha raccolto in pochi minuti migliaia di like e condivisioni.

“Le date italiane sono tutte sold out”, hanno twittato Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. “Suoneremo in un nuovo concerto speciale al Circo Massimo durante la prossima estate”. E l’appuntamento speciale da segnare in calendario è il 9 luglio 2022 mentre i biglietti sono in vendita da mercoledì 28 luglio. Una vera e propria consacrazione nella città che ha visto i Måneskin esibirsi lungo via del Corso.

Italian dates are all sold out. We’ll play a new special gig in Circo Massimo next summer. Tickets available from tomorrow, 11am (CEST) 💘 pic.twitter.com/ST3wHVNF2K — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) July 27, 2021

La seconda novità di fine luglio è la conferma del nuovo management, dopo tante (troppe e inutili) voci fuorvianti ampiamente circolate e smentite. Dopo la fine del rapporto con LaTarma Management, arrivata a sorpresa forse anche per lo stesso team, sarà Fabrizio Ferraguzzo a occuparsi dei ragazzi d’oro del rock italiano nel ruolo di manager. La società fresca di approdo sui social si chiama Exit Music Management e debutta sul mercato proprio con i Måneskin ufficializzando la collaborazione.

E ancora, in queste ore, la band romana è tornata a giganteggiare a Times Square, protagonista del billboard di Spotify. Il bis arriva a meno di un mese dalla prima volta che ha celebrato il successo in terra americana di brani come Zitti e Buoni, Beggin’ e il nuovo singolo I Wanna Be Your Slave. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno, infatti, conquistato la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con Beggin’ diventando la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente nella UK Singles Chart.

Il loro ultimo video, I Wanna Be Your Slave, presentato con una première mondiale su YouTube, ha ottenuto in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni, che sancisce un nuovo primato italiano sulla piattaforma. Al gruppo è anche dedicata la cover della playlist Spotify TTH (Today Top Hits), la playlist “più grande del mondo” che conta oltre 28 milioni di follower.

