Rilanciare il turismo con esperienze uniche, l’idea di Tiqets: «Riavviciniamoci alle bellezze dell’Italia»

Proposte inedite anche in luoghi celebri: la campagna Summer of a Lifetime di Tiqets rilancia il turismo a Roma e Milano.

Se nel 2019 il turismo nel nostro paese era esploso – premiando le grandi mete ma anche località un po’ meno note – il 2020, per ovvie ragioni, ci ha lasciato con l’immagine incancellabile di un’Italia deserta. Il turismo va rilanciato e l’idea di Tiqets è quella di farlo con la campagna Summer of a Lifetime, che si concentra soprattutto sui due grandi poli di Roma e Milano. Lo scopo è sfruttare i mesi estivi per riassaporare il piacere del viaggio e della scoperta.

«Dopo un anno e mezzo passato per lo più nelle nostre case, non c’è dubbio che questa estate sarà quella che ci permetterà di tornare nei luoghi culturali di tutto il mondo. – ha commentato il presidente e co-fondatore di Tiqets, Luuc Elzinga – Vogliamo ispirare le persone a riaccendere la scintilla, a ritrovare la passione per i viaggi e per le esplorazioni, con una serie di luoghi imperdibili in alcune delle città più iconiche del mondo. Abbiamo dato vita a queste partnership partendo dai musei e dalle attrazioni preferite dai fan, cercando di creare una lista che potesse soddisfare i gusti di viaggiatori di tutte le età».

Tiqets è piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che ha recentemente ricevuto un finanziamento di 60 milioni di dollari da Airbnb. Non solo turismo, quindi, ma anche experience. A Roma, ad esempio, è possibile visitare i Musei Vaticani alle 7.30 per perdersi tra le sale e le volte quasi deserte. Al termine del tour, si fa colazione nel Cortile della Pigna. Un’occasione più unica che rara. E se i Musei Vaticani vi sembrano troppo mainstream, sempre nella Capitale è possibile visitare i Sotterranei Fontana di Trevi – sconosciuti ai più – o la Leonardo da Vinci Experience, perfetta per le famiglie grazie alla sua natura interattiva.

La Summer Campaign di Tiqets

«L’idea di lanciare una campagna estiva nasce da un lungo periodo che ci ha costretti ad allontanarci da tutti i siti culturali e passare tanto tempo in casa. – ci dice Nadia Mastrangelo di Tiqets – Tiqets vuole promuovere un circuito di visita insolito su due città, Roma e Milano. Vogliamo ispirare la gente che si è chiesta cosa poter fare durante la pandemia e riavvicinarla alle bellezze del nostro paese».

Le esperienze sono disponibili tutto l’anno, ma vengono promosse d’estate «perché è la stagione d’eccellenza per le visite». E mai come adesso è fondamentale riavvicinarsi ai siti culturali.

«Vediamo segnali di ripresa, anche se siamo lontani dai numeri del 2019. – ci dice Nadia – Siamo sul 30% rispetto ai volumi del 2019 con turisti che hanno più voglia di scoprire le gemme nascoste del nostro paese. Ci sono molti più italiani e un importante fetta di turismo europeo, tra cui francesi e spagnoli. Il turismo cambia perché si ha voglia di frequentare meno i luoghi più affollati. Ci aspettiamo che sia un trend che continui e che porti gente a frequentare posti all’aperto. La pandemia ha anche riavvicinato famiglie e bambini».

Foto © Governatorato SCV – Direzione dei Musei.