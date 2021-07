Ostia Antica: prosegue Ostia Antica Festival 2021 – Il Mito e il Sogno

Al Teatro Romano il 16 e il 17 luglio due serate all’insegna della grande musica con l’Orchestra Sinfonica Città di Roma e la Samnium Simphony Orchestra.

Prosegue con un ottimo successo di pubblico l’“Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno”, la sesta edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano che presenta ogni anno un ricco cartellone composto da prestigiosi nomi della scena nazionale, con spettacoli di musica e teatro – e quest’anno anche di magia – fra tradizione e innovazione, organizzati dal consorzio di imprese “Antico Teatro Romano” in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.Venerdì 16 e sabato 17 luglio alle 21.15, due serate all’insegna della grande musica sinfonica, entrambe prodotte da Opera in Roma. Venerdì sarà la volta dell’Orchestra Sinfonica Città di Roma in “IL GRANDE CINEMA IN CONCERTO. Da Star Wars a Game of Thrones”. Un concerto in cui i film sono i protagonisti della scena, suonato da un’orchestra e un Video Artist che suona le immagini in tempo reale guidato dal maestro Pier Giorgio Dionisi. Proprio come in una partitura per archi e fiati, i film entrano nella musica non solo con le immagini, ma anche con i dialoghi e i suoni. Un’orchestra con un elemento aggiunto, innovatore, ma comunque guidato dal vivo dal Direttore d’Orchestra. Orchestra sinfonica, Soprano, corpo di ballo e video art riuniti per uno show aumentato, in cui le arti si muovono insieme in un ambiente immersivo per rivivere in modo completamente innovativo le emozioni dei grandi film che hanno fatto la storia del cinema grazie alle melodie di Ennio Morricone e Nicola Piovani, i temi epici di John Williams e Hans Zimmer. Il 17 luglio invece, la SAMNIUM SYMPHONY ORCHESTRA insieme al M° Luigi Borzillo al pianoforte, diretti dal M° Arturo Armellino, eseguirà un programma dedicato a Tchaikovsky “Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle minore” e a Mendelssohn con “Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 “Scozzese”. L’orchestra è composta da elementi vincitori dell’International Orchestra Auditions Awards, promosso dalla Samnium University of Music, che ha visto la partecipazione di studenti provenienti da 64 Paesi appartenenti ai cinque Continenti e selezionati grazie a una giuria composta da esperti e maestri di fama internazionale

CAST: Orchestra Sinfonica Città di Roma / Soprano: Elena Memoli / Direttore: Pier Giorgio Dionisi

Installazione Audiovisiva: Studio Clichè / Coreografie e regia: Minea De Mattia / Arrangiatore: Valerio Conti

PROGRAMMA: Tempus Fugit / C’era una volta il west / Giù la testa / Il Trono di Spade / Nuovo Cinema Paradiso / La vita è bella / La dolce vita / Per un pugno di dollari / La leggenda del pianista sull’oceano / Colazione da Tiffany / Schindler’s list / Blade Runner / Mission / Ritorno al futuro / 2001 Odissea nello spazio / Star Wars

Biglietti: Platea (non numerata) €35 e Gradinata (non numerata) €25

Info e prenotazioni: info@operainroma.com – tel 351.5057608 – www.operainroma.com

La sesta edizione di Ostia Antica Festival “Il Mito e il Sogno” è organizzata daI consorzio di imprese Antico Teatro Romano, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.

Programma prossimi spettacoli:

mer 21 luglio LUCIO + LUCIO: Omaggio a Dalla e Battisti

gio 22 luglio OMAGGIO A BARRY WHITE con Frankie & Canthina Band + Orchestra

ven 23 luglio “ARTED’IDENTITÀ” con Gianfranco Butinar

sab 24 luglio 80NOSTALGIA DI CALIFANO con Gianfranco Butinar

mar 27 luglio THE JAZZ PACK con Greg e Max Pajella

ven 30 luglio ANTONIO GIULIANI “Evergreen”

sab 31 luglio MAX GIUSTI “Va tutto bene”

dom 1 Agosto MASSIMO POPOLIZIO “La Caduta di Troia”

gio 5 Agosto CARMINA BURANA “al femminile” di Carl Orff

dom 8 Agosto PINO DANIELE OPERA. “Una serata evento con le canzoni di Pino Daniele”

……………………………

gio 2 Set ORCHESTRA SINFONICA CITTÀ DI ROMA & GREG in Pierino e il Lupo

ven 3 Set RICCARDO ROSSI “W le donne”

sab 4 Set EPPURE SOFFIA ANCORA, LE MOLTITUDINI DI BOB DYLAN. Omaggio a Bob Dylan

mer 8 Set CHE COPPIA NOI TRE! Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni

gio 9 Set WHITE SUMMER Led Zeppelin Tribute

ven 10 Set Doppio concerto: STEFANO SALETTI & Banda Ikona + NANDO CITARELLA & Tamburi del Vesuvio

sab 11 Set Europa Incanto Orchestra DIALOGHI SINFONICI: Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92

dom 12 Set VALERIO LUNDINI Il mansplaining spiegato a mia figlia

lun 13 Set VALERIO LUNDINI Il mansplaining spiegato a mia figlia

ven 17 Set LILLO e GREG BEST OF

dom 19 Set ANDREA PENNACCHI Pojana e i suoi fratelli

TEATRO ROMANO / OSTIA ANTICA FESTIVAL 2021 – “IL MITO E IL SOGNO – VIa EDIZIONE”

PARCO ARCHEOLOGICO – VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA – ROMA

Tutte le informazioni per i biglietti su:

http://www.ostianticateatro.com – info@ostianticateatro.com