Luca Madonia: in concerto a ParcoMilvio venerdì 16 luglio

Il cantautore catanese (già componente dei Denovo) presenta per la prima volta a Roma il suo ottimo e ultimo album La Piramide. Sullo stesso palco martedì 3 agosto Roberto Kunstler e giovedì 5 agosto Raffaello Simeoni.

Venerdì 16 luglio alle ore 21.00 Luca Madonia in concerto presenta il suo ultimo album La Piramide già introdotto dal brano Allora Fallo in duetto con Enrico Ruggeri. Una macchina del tempo La Piramide, che ci fa viaggiare dalle sonorità più attuali a ritroso fino a quegli anni meravigliosi dei dischi registrati con lentezza e ispirazione, delle grandi orchestrazioni, archi e ottoni che provano le accordature in una grande sala in penombra illuminata solo dalle lucine sugli spartiti. Un disco che pone in cima alla “piramide dei bisogni” quella voglia di fare le cose, la Musica, insieme, con gli amici di una vita, chiamati a partecipare a questa elegante e divertente festa senza l’assillo del marketing e il sensazionalismo di accoppiate improbabili. Il lavoro di un artista maturo, attento e pacificato che ben lungi dal chiacchiericcio polemico sul panorama musicale odierno, indica semplicemente una via “altra” restando coerente con la sua personalissima narrazione del mondo, degli uomini, dell’Amore. A tal proposito commenta Luca Madonia: “Per la scrittura e il titolo del disco mi sono ispirato alla “Piramide dei bisogni” di Maslow. Questi, con uno dei modelli più interessanti e dibattuti degli ultimi decenni, crea una gerarchia dei bisogni che determinano la crescita e la formazione dell’uomo durante tutta la sua esistenza. La musica e tutto ciò che vi ruota intorno, ma anche la vita, la conoscenza, la salvezza, la maturità, la realizzazione personale nei rapporti umani fanno parte dei miei bisogni e tutto questo si ritrova nelle canzoni del mio nuovo lavoro. Ma “La Piramide” è intesa anche come simbolo di elevazione, come speranza di illuminazione per raggiungere vette più alte e così capire meglio la nostra condizione terrena.” Insieme a Luca Madonia e agli spettatori una platea naturale e vivente accoglierà ogni singolo evento: 200 piante distribuite sugli spalti, assisteranno anche loro agli spettacoli, costituendo una cornice unica di un teatro immerse nella natura e nell’arte. D’altronde ParcoMilvio è un parco urbano, uno spazio verde, sostenibile, attrezzato, dove osservare ed imparare la natura, e portarla con sé a casa. È uno spazio vivente, dove le iniziative hanno luogo in un ambiente sostenibile. Il posto ideale per fare una passeggiata, assistere a performance e ad altre espressioni di arte, partecipare a incontri, fare l’aperitivo con gli amici e gustare cibi deliziosi in un ambiente naturale. ParcoMilvio si estende lungo la banchina del fiume Tevere, in una delle zone di intrattenimento più vivaci della città che comprende lo Stadio Olimpico e altre strutture di ozio offrendo spazi per il relax, lo svago e lo sport. L’accesso al parco può essere effettuato da vari punti lungo la banchina destra del fiume Tevere nel tratto tra Ponte Milvio e Ponte Duca d’Aosta. Inoltre, nello spirito del parco e data la vicinanza della pista ciclabile, ParcoMilvio promuove la mobilità sostenibile e incoraggia l’utilizzo di biciclette ed ogni altra forma di mobilità sostenibile per ridurre al minimo l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza e la rapidità degli spostamenti nonché il benessere degli individui. ParcoMilvio è una piacevole passeggiata di oltre 400 metri dove specifici allestimenti di alberature ed altra vegetazione va a valorizzare la ricca biodiversità già presente lungo il fiume. Inoltre, grazie all’impianto di fitodepurazione fornito dall’azienda italiana Carra depurazioni, sarà possibile effettuare la depurazione con le piante dell’acqua del Tevere per irrigare il verde del ParcoMilvio. Il parco, ospita un’area pic-nic, zone sportive e diversi punti di ristorazione nei quali poter guastare le pietanze siciliane di Sicilia Bedda e le specialità di Birra del Borgo, il birrificio nato nel 2005 a Borgorose (RI), attraverso il quale i visitatori partiranno per un viaggio alla riscoperta della tradizione. Materie prime selezionate e proposte iconiche dello street food assumeranno nuove, insospettabili forme accanto alla birra di qualità. L’Osteria di Birra del Borgo di via Silla (Prati) si farà in due per piantare le tende a ParcoMilvio, proprio sotto Ponte Milvio. Dall’aperitivo al dopocena, il sabato e la domenica anche a pranzo, 200mq tutti da vivere con uno spazio esterno affacciato sul fiume. Oltre allo spazio stand, lungo il percorso del parco urbano, due banchi spillatura siglati Birra del Borgo. Nel parco più suggestivo di Roma le antiche tecniche di panificazione di Luca Pezzetta, chef pizzaiolo de l’Osteria di Birra del Borgo, si fonderanno con il più moderno concetto di street food e la buona birra nel Nuovo Sapore Della Tradizione. Il centro informativo di ParcoMilvio fornirà informazioni sulle diverse attività programmate e racconterà gli eventi attraverso una grande bacheca. ParcoMilvio vuole essere un evento diffuso, partecipato e pensato che cerca, non solo di mostrare e valorizzare le eccellenze già attive sul territorio di Roma, ma anche allargare la comunità di persone che vogliono adoperarsi per una città sempre più “green” attraverso pratiche partecipative e condivise.

ParcoMilvio

Via Capoprati – Roma

venerdì 16 luglio alle ore 21.00

“PalcoMilvio”, la rassegna di teatro, musica ed arti visive di ParcoMilvio

Denis Marino: chitarre

Ambra Scamarda: basso

Luca Madonia: voce e chitarra

Dal 25 giugno al 10 settembre la seconda edizione di ParcoMilvio porta a Roma incontri e dialoghi green, teatro, musica, cinema e tante iniziative dedicate alla sostenibilità e alle arti per offrire, non solo ai residenti del quartiere ma a tutti i cittadini, la possibilità di immergersi nella natura.

Per informazioni:

ParcoMilvio, Via dei Capoprati 00135 Roma

Aperto dal 21 giugno al 10 settembre 2021

Ingresso a Parco Milvio gratuito

Ingresso al concerto (Palco 3 – Floating) 15 € + d.p.

In zona parcheggi disponibili

Aree food & Beverage

Come arrivare:

www.parcomilvio.it/info-visitatori

Facebook facebook.com/parcomilvioroma

Instagram instagram.com/parcomilvioroma

Web parcomilvio.it

comunicazione@parcomilvio.it

info@parcomilvio.it

