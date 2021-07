L’addio a Raffaella Carrà: dalla Spagna la proposta di dedicarle una piazza

Arriva dal partitolo spagnolo Más Madrid la proposta di omaggiare Raffaella Carrà intitolandole una piazza della capitale.

Non è solo l’Italia a salutare in queste ore Raffaella Carrà, icona amatissima in tutto il mondo e di casa nei Paesi latini. L’artista, infatti, nel corso della sua carriera instaurò un legame speciale con la Spagna dove visse e lavorò per diversi anni. E proprio dalla terra iberica arriva ora una proposta che dimostra quanto fosse reciproco e sincero il rapporto affettivo con Raffaella. La proposta è del partito Mas Páis / Más Madrid che vorrebbe dedicare alla conduttrice, cantante, ballerina e attrice una piazza nel cuore di Madrid.

Tale piazza è sita lungo la via dello shopping cittadino Calle Fuencarral, famosa anche per il frequentato mercato che ospita. E l’iniziativa ha già trovato il sostegno dell’assessore Jorge García Castaño che non esita a definire la Carrà “un’icona di libertà per molte generazioni” che “merita questo e altro”.

Sempre 20minutos.es riferisce altre parole di Castaño, che elogia Raffaella per il talento artistico, per il coraggio e la sensibilità dimostrata verso molte cause. “È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione. Un’icona per Madrid e per la Spagna intera. È sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera. E dove si sentiva molto a suo agio nel godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze”.

La volontà è quella di omaggiare e valorizzare la memoria di Raffaella Carrà che, come ricorda l’assessore, ha dato un contributo prezioso al collettivo LGTBI+. Eletta regina del Pride World Gay Icon al World Pride di Madrid nel 2017, Carrà ”ha partecipato alla realizzazione della bandiera arcobaleno che abbiamo appeso a Cibeles”, dice ancora Jorge García Castaño.

Da qui, conclude il politico spagnolo, “riconoscere la sua figura in uno spazio pubblico della città come la stessa via Fuencarral, tra i quartieri Chueca e Malasaña, assume oggi tutto il suo significato”.

Anche la portavoce di Más Madrid Rita Maestre ha mostrato il proprio sostegno pubblicando sul Instagram un post con l’immagine di un’ipotetica targa a Raffaella Carrà. “Vogliamo che sia una realtà” è il commento. In attesa di capire se la proposta verrà concretizzata, in Italia è Milly Carlucci ad aver avanzato l’idea di dedicare all’artista romagnola l’Auditorium Rai del Foro Italico, studio che ha visto Raffaella protagonista di tanti successi televisivi.

