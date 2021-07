‘Nomadland’ in Home Video: ecco la scena eliminata ‘Il Pranzo Interrotto’

'Nomadland' arriva in Home Video. Tutti i contenuti extra, tra cui la scena eliminata 'Il Pranzo Interrotto', qui in anteprima.

Nomadland è finalmente in Home Video, nella versione Blu-Ray e DVD. La versione Home Video del film Searchlight Pictures, vincitore di tre Premi Oscar, conterrà contenuti esclusivi. Tra questi, c’è la scena eliminata Il Pranzo Interrotto – con protagonista l’attrice premio Oscar Frances McDormand – non presente nella versione finale del film. Ve la facciamo vedere oggi in anteprima!

Nomadland ha vinto l’Oscar come Miglior Film, Miglior regista (Chloé Zhao) e Miglior Attrice Protagonista (Frances McDormand). Ha inoltre conquistato il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. La versione Blu-Ray include anche gli imperdibili contenuti extra, tra cui le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker. Una versione da non perdere per tutti coloro che hanno amato la pellicola.

La pellicola è interpretata dalla due volte vincitrice dell’Academy Award Frances McDormand, dal candidato all’Academy Award David Strathairn e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, i quali sono apparsi nell’acclamato libro di Jessica Bruder Nomadland. Un racconto d’inchiesta. (edito in Italia da Edizioni Clichy), adattato per lo schermo da Chloé Zhao.

Ecco i contenuti extra della versione Home Video (ricordiamo che i contenuti possono variare in base al formato).

L’America dimenticata

Anteprima a Telluride Q&A

Scene eliminate:

Il pranzo interrotto

Un regalo del Signore