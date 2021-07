Le ‘Fantastiche Visioni’ tornano ad Ariccia dal 16 luglio al 13 agosto

Tornano ad Ariccia (RM) le Fantastiche Visioni con i loro viaggi immersivi e spettacolari tra i giardini seicenteschi del Palazzo Chigi. L’appuntamento è dal 16 luglio al 13 agosto con 18 giorni di spettacolo. Un’immersione spettacolare nell’Italia per un percorso sul filo delle parole di Dante e Ariosto (con All’Inferno e Labirinto d’Amore – Orlando furioso). Con le suggestioni visive della Compagnia dei Folli (con Il Cavaliere Errante), accompagnati dalle note di Nando Citarella & i Tamburi del Vesuvio e le risate offerte da due mattatori come Paolo Conticini e Marco Falaguasta.

«Risate, sogni ed emozioni: insieme. Sono queste le parole chiave di Fantastiche Visioni 2021. – spiega il direttore artistico Giacomo Zito – Un’edizione che traccia un disegno poetico dell’Italia e della sua grandezza. E anche della spinta a ripartire dal territorio, dalle sue ricchezze, dal suo patrimonio».

«È un viaggio nel tempo che attraversa 700 anni di storia e cultura, passando da Dante, ad Ariosto, dal visionario cavalleresco dei folli, alla musica popolare, fino a toccare gli anni Ottanta, ormai (quasi) anch’essi storia condivisa. Fantastiche Visioni 2021, grazie alla collaborazione di istituzioni e privati, è un’immersione nell’immaginario collettivo per far dialogare mondi distanti e diverse generazioni. Con un fil rouge che ci caratterizza da anni: la bellezza, la spettacolarità, l’inedita suggestione, il gioco… in poche parole, la magia del Teatro».