Affacciati alla Finestra: dal 5 al 26 luglio comici nei cortili a Roma

Regione Lazio e Associazione Culturale Glicine presentano la seconda edizione della manifestazione. Nei cortili dei palazzi Ater la speciale rassegna con 15 spettacoli di alcuni fra i più interessanti comici del panorama italiano.

È stata presentata dopo il grande successo dello scorso anno e torna a rivivere nei complessi Ater la speciale rassegna all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica: dal 5 al 26 luglio 2021 alle ore 21.00, 15 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie di Roma. L’evento, promosso dalla Regione Lazio e realizzato dall’Associazione Culturale Glicine, con la direzione artistica di Stefano Fabrizi, è dedicato alla comicità e vedrà la partecipazione di artisti di assoluto livello, che si esibiranno nei giardini dei lotti popolari di Pietralata, Tufello, Tor Bella Monaca, Lamaro, Laurentino, La Rustica, Torpignattara, Villaggio Breda, Labaro Prima Porta, Garbatella, Torre Gaia, Torrevecchia, Villa Gordiani e Vigne Nuove. Sui palchi della rassegna, si alterneranno alcuni dei più interessanti comici del panorama italiano. Aprirà, lunedi 5 luglio a Pietralata, Geppo, giovedi 8 luglio al Tufello è la volta di Stefano Vigilante, mentre venerdi 9 luglio a Tor Bella Monaca sul palco, Oscar Biglia. Affacciati alla finestra continua lunedi 12 luglio al Lamaro con Sergio Viglianese, martedi 13 luglio al Laurentino con i Sequestrattori e mercoledi 14 luglio a La Rustica con i Carta Bianca, mentre giovedi 15 luglio a Torpignattara è la volta di Dani Bra. Venerdi 16 luglio appuntamento al Villaggio Breda con Marco Passiglia, domenica 18 luglio al Labaro Prima Porta con Marco e Mattia e lunedi 19 luglio a Garbatella ritornano i Sequestrattori mentre martedi 20 luglio a Torre Gaia, i Figli Unici. Ultimi appuntamenti, mercoledi 21 luglio a Torrevecchia con Fabrizio Gaetani, giovedi 22 luglio a Villa Gordiani con Marko Tana, venerdi 23 luglio al Trullo con Sergio Giuffrida. Infine a chiudere la seconda edizione di “Affacciati alla finestra”, lunedi 26 luglio a Vigne Nuove, Claudio Sciara. “Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo per la valorizzazione dei complessi di edilizia residenziale-commenta Massimiliano Valeriani, Assessore all’urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio-che possono tornare ad essere luoghi di socialità e condivisione nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid-19. Portiamo l’Estate romana tra le palazzine dell’Ater per rafforzare il senso di comunità con serate di divertimento in una stagione avara di manifestazioni. Insieme a tutti gli interventi realizzati e ai progetti avviati per riqualificare molti lotti di edilizia popolare, è anche attraverso queste rassegne culturali che passa il recupero e la promozione di molti quadranti della città. Abbiamo infatti investito oltre 200 milioni di euro per dare risposte adeguate al diritto alla casa e per favorire il risanamento delle periferie di Roma. Un vasto programma di interventi, che sta contribuendo a migliorare la qualità della vita per migliaia di persone. Dal Corviale al Prenestino, da Pietralata a Tor Bella Monaca, dal Tufello al Tiburtino III, dal Quarticciolo al Casilino, fino a Primavalle, Torre Maura, Quadraro, Tor Sapienza, Garbatella, Torre Gaia e Laurentino. Le periferie della città sono al centro dell’attività della Regione: risorse e progetti per restituire decoro e dignità al patrimonio immobiliare di edilizia popolare presente nei diversi quadranti della Capitale. Nuove costruzioni senza alcun consumo di suolo, interventi di riqualificazione urbana, ristrutturazione e completamento degli edifici, manutenzioni straordinarie, risanamento di aree verdi e parchi gioco, bandi pubblici per affitti agevolati e per assegnare locali commerciali a botteghe artigiane, start-up di giovani e associazioni di quartiere: il più grande piano di investimento degli ultimi 30 anni, che verrà integrato con il nuovo progetto per l’installazione della fibra ottica in molti alloggi popolari, insieme all’utilizzo del Sismabonus e dell’Ecobonus per arricchire il programma di recupero e valorizzazione degli edifici Erp. Ma non solo complessi Ater: la rinascita delle periferie passa anche attraverso il completamento dei piani di zona in cinque municipi di Roma. Oltre 56 milioni di euro per realizzare infrastrutture e servizi attesi da venti anni.

Continueremo su questa strada con il massimo rigore e la massima velocità: un impegno concreto verso migliaia di famiglie per intervenire sul degrado, promuovere qualità urbana e abitativa nelle periferie di Roma e ridare speranza e fiducia alle persone. Vogliamo accendere una luce e restituire attenzione e dignità a queste importanti zone della città.

REGIONE LAZIO e ASSOCIAZIONE CULTURALE GLICINE

presentano

AFFACCIATI ALLA FINESTRA

seconda edizione

dal 5 al 26 luglio 2021

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid 19. Complessi ATER: Pietralata, Tufello, Tor Bella Monaca, Lamaro, Laurentino, La Rustica, Torpignattara, Villaggio Breda, Labaro Prima Porta, Garbatella, Torre Gaia, Torrevecchia, Villa Gordiani, Trullo e Vigne Nuove

PROGRAMMA

lunedi 5 luglio ore 21,00

Pietralata – Via del Peperino, 56

GEPPO

giovedi 8 luglio ore 21,00

Tufello – Via Monte Catinaccio, 10

STEFANO VIGILANTE

venerdi 9 luglio ore 21,00

Tor Bella Monaca – Viale Santa Rita da Cascia, 50 (tra Torri 30 e 40)

OSCAR BIGLIA

lunedi 12 luglio ore 21,00

Lamaro – Viale Palmiro Togliatti, 108

SERGIO VIGLIANESE

martedi 13 luglio ore 21,00

Laurentino – Via Enrico Pea (giardini)

i SEQUESTRATTORI

mercoledi 14 luglio ore 21,00

La Rustica – piazzale tra Via Delia 59 e Via Naide, 114

i CARTA BIANCA

giovedi 15 luglio 21,00

Torpignattara – Via Pietro Rovetti, 150

DANI BRA

venerdi 16 luglio ore 21,00

Villaggio Breda – Piazza Erasmo Piaggio, 26

MARCO PASSIGLIA

domenica 18 luglio ore 21,00

Labaro Prima Porta – Via Treviolo (fronte palazzina K)

MARCO e MATTIA

lunedi 19 luglio ore 21,00

Garbatella – Via Obizzo Guidotti 1

i SEQUESTRATTORI

martedi 20 luglio ore 21,00

Torre Gaia – Via Giovanni Alessandri (campo sportivo)

I FIGLI UNICI

mercoledi 21 luglio ore 21,00

Torrevecchia – Via Numai altezza Via Ginetti

FABRIZIO GAETANI

Giovedi 22 luglio ore 21,00

Villa Gordiani – Via Pisino, 45

MARKO TANA

venerdi 23 luglio ore 21,00

Trullo – Via del Trullo, 245 (lotto 8)

SERGIO GIUFFRIDA

lunedi 26 luglio ore 21,00

Vigne Nuove – Largo Fratelli Lumiere, 23

CLAUDIO SCIARA