Khaby Lame sulla cover di ‘In Da Getto’ di J Balvin e Skrillex

La fama del tiktoker Khaby Lame è arrivata a J Balvin, che lo ha voluto per la cover del suo singolo 'In Da Getto'.

Collezionare follower e record social a Khaby Lame è bastato per finire sulla copertina del singolo di J Balvin In Da Getto, nato in collaborazione con Skrillex. Il tiktoker torinese di origini senegalesi, famoso per le sue parodie sul web, ha conquistato anche il Re della Musica latina. Ed è stato proprio J Balvin a volerlo sulla copertina di In Da Getto, immortalato nella posa che lo ha reso famoso in rete.

Del resto, Khaby Lame è ormai il terzo tiktoker più seguito al mondo, dopo Charli D’Amelio e Addison Rae. Arrivare a J Balvin, però, non è cosa da poco. L’artista conta infatti più di 50 miliardi (totali) di stream e più di 50 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify.

È inoltre il primo artista latin ad aver raggiunto il miliardo di stream su Apple Music. La sua influenza e la strada percorsa hanno trasceso ogni confine culturale. Il Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti del mondo nel 2020 ed è l’unico artista latin ad aver collaborato con Jordan (scarpe andate sold out in un minuto). Inserito nel Guinness World Record per essere stato l’artista con il maggior numero di nomination ai Latin Grammy in 21 anni ed è la terza superstar – la prima latina – ad aver firmato un menu di Mc Donald.

Ma non solo: Balvin è stato inserito tra le 50 persone più creative della Colombia per Forbes ed è l’artista più visto al mondo su Vevo oltre ad essere il primo artista latino al mondo su YouTube, Spotify, Deezer e Shazam.

In Da Getto si aggiunge agli altri inediti che la superstar latina sta pubblicando settimanalmente.