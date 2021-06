SALE: il 30 in concerto a Le Mura

Il giovane cantautore romano (nella vita Eugenio Saletti) live a Roma per presentare il nuovo album, in uscita a novembre, intitolato Un eterno inutile presente. Con lui sul palco Martina Berti e Filippo Schininà.

Mercoledì 30 giugno allo ore 21.30,SALE (nella vita Eugenio Saletti) sarà in concerto a Roma, a Le Mura dove, in compagnia di Martina Bertinial basso e Filippo Schininà alla batteria, presenterà in anteprima assoluta qualche brano del disco Un eterno inutile presente– vincitore del bando LAZIOSound Recording – in uscita a novembre 2021, prodotto da Ikona Concerti e dalla storica etichetta discografica Materiali Sonori che ne curerà anche la distribuzione. Durante il concerto SALE suonerà anche i brani del suo primo disco L’Innocenza dentro me (video della title track), finalista alle Targhe Tenco, al Premio Bindi e al Premio De André. Multistrumentista, 23 anni, SALE suona chitarre, basso, piano, tastiere. In questa nuova avventura troviamo ancora i musicisti che da anni lo affiancano: la coppia ritmica formata dal basso potente di Martina Bertini dei Booda (già al fianco di Ermal Meta, Nathalie, Nesli, Alice Paba…) e la batteria di Filippo Schininà (Leo Pari, Giulia Anania, Barbara Eramo, Mimmo Locasciulli, Nidi D’Arac). Un eterno inutile presente è una produzione realizzata nell’ambito del programma LAZIOSound di GenerAzioni Giovani e finanziata dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù. Da giovanissimo Sale prende parte come attore e cantante al film tv per Rai Uno Un matrimonio, diretto da Pupi Avati (2013), eseguendo diversi brani in scena e nella colonna sonora. Canta i brani della colonna sonora della miniserie tv Mister Ignis. L’operaio che fondò un impero andata in onda sempre su Rai Uno nel 2014. Dal 2015 partecipa attivamente al progetto internazionale della comunità di San Patrignano WeFree, effettuando dei laboratori di musica d’insieme realizzati nella sede della comunità. Dal 2015 è chitarrista e cantante della formazione Caracas, gruppo fondato da Valerio Corzani e Stefano Saletti. Nel 2016 ha collaborato con la Banda Ikona, il gruppo di musica mediterranea diretto da Stefano Saletti, partecipando al tour di presentazione del nuovo disco Soundcity. Nel 2017 partecipa alla realizzazione del CD Ghost Tracks di Caracas (Materiali sonori), nel quale canta due brani, e si esibisce così in diversi festival nazionali e internazionali. E’ anche ideatore e conduttore radiofonico del programma Music On per la Web Radio – Radio Rossellini.