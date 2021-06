hayu, il nuovo servizio on-demand interamente dedicato ai reality show

Cos'è hayu e come funziona? Tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo servizio on-demand dedicato ai reality show.

Cos’è hayu? Il nuovo servizio on-demand è sbarcato anche nel nostro paese ed è pronto ad intrattenerci con la sua ricca offerta dedicata ai reality show. hayu è di fatto un servizio di reality show on-demand in abbonamento (SVOD) di NBCUniversal International ed è disponibile in Italia (e in altri 10 Paesi) attraverso Amazon Prime Video Channels.

Rivolgendosi ai numerosi appassionati del genere, hayu offre oltre 8.000 episodi dei migliori reality, tra cui la serie completa di Al passo con i Kardashians – dalla prima puntata fino alla imminente stagione conclusiva – i suoi spin-off e numerosi altri franchise. Tra questi i celebri The Real Housewives, Below Deck e Million Dollar Listing.

Ma il catalogo è ricchissimo. Tra i sottogeneri spiccano infatti Casa e Design, Appuntamenti, Cucina, Crime e Moda. Nessun rischio di spoiler, dato che la stragrande maggioranza delle serie americane è disponibile su hayu in contemporanea con gli Stati Uniti.

Reality show internazionali

«Un altro importante obiettivo di hayu è stato raggiunto! Mentre ci prepariamo a celebrare il suo quinto anniversario, siamo orgogliosi di poter lanciare il servizio di streaming on demand in Italia e in altri 10 paesi europei, estendendo l’offerta a 27 territori in tutto il mondo. – ha dichiarato Hendrik McDermott, Managing Director di hayu – In qualità di contenitore esclusivo di imperdibili reality internazionali, questa espansione territoriale ci permette di realizzare il nostro sogno: mettere le migliori serie a disposizione di un numero ancora maggiore di fan».

In diversi mercati hayu si è già distinto come l’esclusivo servizio di streaming dedicato ai soli reality show. Ora, gli amanti del genere in Europa potranno abbonarsi a 4,99 euro al mese, con una prova gratuita di sette giorni. Fino al 27 giugno è in vigore invece una speciale promozione che permette di abbonarsi per 6 mesi a soli 6 euro.

Per ulteriori informazioni visitare: www.hayu.com